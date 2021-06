Zespół Kubicy nadal liderem ELMS

Team WRT nadal otwiera łączną klasyfikację LMP2 - z trzema punktami przewagi nad G-Drive Racing. Roman Rusinow, Franco Colapinto i Nyck de Vries wygrali francuską rundę. De Vries finiszował 3,6 sekundy przed Tomem Gamble. Job van Uitert wprowadził drugą Orecę United Autosports do czołowej trójki.

Po starcie Yifei Ye zostawił za sobą Romana Rusinowa, ale WRT ukarano 5 sekundami za naruszenie procedury startowej. 10-sekundowa przewaga Ye zniknęła po wyjeździe samochodu bezpieczeństwa (33). Martin Hippe z Inter Europol Competition zaliczył kolizję z Ferrari Claudio Schiavoniego i uszkodził chlodnicę. Jonathan Aberdein zderzył się z Garettem Gristem z Team Virage.,

Ye oddalił się od Franco Colapinto na 6,9 sekundy do zmiany z Robertem Kubicą po 51 okrążeniu. Wystąpił problem z prawym przednim kołem. Kubica wyjechał na trzecim miejscu - za Aberdeinem i Binderem.

Na 55 okrążeniu Kubica wyprzedził René Bindera - i został liderem po stopie Aberdeina (57). Nico Jamin zostawił za sobą Bindera. Od Kubicy dzieliło go 7 sekund. Do pit stopu Francuza dystans zmalał do 4,8 sekundy.

90 minut przed końcem Kubica zmienił się z Louisem Delétrazem. Szwajcar wyjechał za Nyckiem de Vriesem. Tom Gamble liderował do stopu po 83 okrążeniu. Po powrocie na tor 19-latek wyprzedził Juliena Canala, Louisa Delétraza i Joba van Uiterta.

46 minut przed końcem Delétraz zaliczył końcowy pit stop, przedłużony 5-sekundową karą. W trakcie postoju Oreki WRT zarządzono FCY. Zapalił się Ligier Team Virage, prowadzony przez Charlesa Crewsa. Czołowa czwórka wykonała stop w trakcie neutralizacji. De Vries wyprzedzał Gamble'a, van Uiterta, Gommendy'ego i Delétraza. Kolejność nie uległa zmianie do mety.

DKR Engineering wygrał klasę LMP3. Ekipa Mateusza Kaprzyka zajęła 6 miejsce. W GTE górą było Ferrari Iron Lynx, oznaczone numerem 80.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Louis Delétraz, Robert Kubica, Yifei Ye Photo by: ELMS

4 HEURES DU CASTELLET

1. Roman Rusinow/Franco Colapinto/Nyck de Vries (RUS/RA/NL) Aurus 01-Gibson 126 okr.

2. Phil Hanson/Jonathan Aberdein/Tom Gamble (GB/ZA/GB) Oreca 07-Gibson +6,385

3. Job van Uitert/Nicolas Jamin/Manuel Maldonado (NL/F/YV) Oreca 07-Gibson +24,272

4. Tristan Gommendy/René Binder/Memo Rojas (F/A/MEX) Oreca 07-Gibson +43,171

5. Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye (PL/CH/CHN) Oreca 07-Gibson +51,00

6. Salih Yoluç/Charlie Eastwood/Harry Tincknell (TR/IRL/GB) Oreca 07-Gibson +54,767

7. Diego Menchaca/Ferdinand Habsburg/Richard Bradley (MEX/A/GB) Oreca 07-Gibson +1.24,841

8. Julien Canal/Will Stevens/James Allen (F/GB/AUS) Oreca 07-Gibson -1 okr.

9. Paul Lafargue/Paul-Loup Chatin/Jean-Éric Vergne (F) Oreca 07-Gibson -1 okr.

10. John Falb/Rui Andrade/Roberto Merhi (USA/P/E) Aurus 01-Gibson -1 okr.

...

21. Julius Adomavičius/Mateusz Kaprzyk/Mattia Pasini (LT/PL/I) Ligier JS P320-Nissan -8 okr. (6. LMP3)

PUNKTACJA LMP2

1. 41 Team WRT 60, 2. 26 G-Drive Racing 57, 3. 22 United Autosports 39, 4. 65 Panis Racing 22,5, 5. 30 Duqueine Team 22, 6. 25 G-Drive Racing 21,5, 7. 34 Racing Team Turkey 21,5, 8. 29 Ultimate 20,5, 9. 32 United Autosports 17,5, 10. 28 IDEC Sport 14.