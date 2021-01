Button wchodzi do Extreme E

JBXE jest dziesiątym zgłoszonym teamem, choć start Techeetah stoi pod znakiem zapytania. Jenson nie podał jeszcze swojej zmienniczki za kierownicą elektrycznego SUV-a Odyssey 21.

Syn czołowego brytyjskiego rallycrossowca, Jenson Button zadebiutował w offroadzie w 2019 roku. Trophy Truckiem zespołu Rocket Motorsport zaliczył Mint 400, Vegas to Reno, a następnie Baja 1000. Po awarii dyferencjału spędził 17 godzin na meksykańskiej pustyni.

Po Stéphane Sarrazinie (jeden start), Jenson jest drugim kierowcą Extreme E z przeszłością w F1. W dorobku 41-latka widnieje 306 Grand Prix, 15 zwycięstw, 50 podiów, tytuł mistrza świata z 2009 roku.

- Parę lat temu złapałem offroadowego bakcyla, co doprowadziło mnie do wystawienia własnego zespołu w paru rajdach, łącznie z Mint 400 i nawet Baja 1000. Byłem absolutnie zachwycony tym sportem! - mówi Jenson Button. - W tym samym czasie po raz pierwszy usłyszałem o planach Extreme E. Śledziłem przygotowania do tej serii z wielkim zainteresowaniem. To co zdołali stworzyć Alejandro (Agag), Ali (Russell) i cała ekipa organizacyjna, jest niesamowite.