Extreme E łączy zainteresowania Hamiltona

Rywalizacja odbędzie się z wykorzystaniem w pełni elektrycznych SUVów Odyssey 21. Zgłosiło się dziewięć zespołów o mieszanych, damsko-męskich składach. Swoją ekipę wystawi również Hamilton, angażując Sebastiena Loeba i Cristinę Gutierrez.

Choć udział Hamiltona będzie marginalny, mistrz świata Formuły 1 przyznał, że jest podekscytowany inauguracją nowej serii, której jednym z celów jest zwrócenie uwagi na współczesne problemy środowiskowe.

- Do Extreme E przyciągnęły mnie wspaniałe miejsca, które seria zamierza odwiedzić - przyznał Hamilton w rozmowie z BBC Radio 4. - Ważne jest również zwrócenie uwagi na zmiany klimatyczne.

- Mamy przed sobą spore wyzwania i kierunek, w którym jako ludzkość podążamy, nie jest właściwy. Extreme E to ekscytująca, nowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Miałem świetną okazję, by być zaangażowanym od samego początku jako założyciel zespołu. Oczywiście, moja ambicja i zobowiązania w Formule 1 sprawiają, że nie będę zbyt mocno włączony w działania operacyjne X44.

- Jestem jednak podekscytowany, mogąc odegrać choć niewielką rolę w nowych rozgrywkach, które urzeczywistnią moją wizję zrównoważonego świata. Extreme E naprawdę przypadło mi do gustu ze względu na dbałość o ochronę środowiska. Każdy z nas ma moc, by coś zmienić, a ja mogę wykorzystać swoją pasją do ścigania razem z miłością do planety.

Pierwszy sezon Extreme E składać się będzie z pięciu rund, zorganizowanych w miejscach dotkniętych niekorzystnymi zmianami klimatu. Inaugurację zaplanowano w marcu od wydarzenia w Arabii Saudyjskiej.

- Nie tylko odwiedzimy różne miejsca, stojące w pierwszej linii frontu zmagającego się ze zmianami klimatu, ale będziemy również ściśle współpracować z czołowymi ekspertami w tej dziedzinie.

- Jako założyciel X44 z niecierpliwością czekam na budowanie mojego zespołu wokół takich wartości, jak zrównoważony rozwój i równość. Nikt z nas nie jest idealny i wszyscy powinniśmy dążyć do poprawy, ale cieszę się, iż mogę wykorzystać tę platformę, aby zwrócić uwagę na najpoważniejsze problemy, z którymi zmaga się nasza planeta - podsumował Lewis Hamilton.