Ekipa X44 Vida Carbon Racing, którą reprezentują Sebastien Loeb oraz Cristina Gutierrez, pokonała w końcowej klasyfikacji mistrzostw zespół Nico Rosberga - RXR, co stanowiło odwrócenie pozycji w porównaniu do inauguracyjnej kampanii Extreme E w 2021 roku.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak pozbierali się po pierwszym dniu zawodów - powiedział Lewis Hamilton. - Zespół odbudował się i stanął do walki. Jestem bardzo dumny z całej ekipy i dwójki naszych kierowców.

Faktycznie formacji Hamiltona nie wiodło się najlepiej na początku zawodów, kiedy podczas Q1 Gutierrez miała wypadek mocno rozbijając samochód. Musieli skorzystać z zapasowego Odyssey 21.

- To był pierwszy raz, kiedy zaszła konieczność skorzystania z drugiego podwozia - opowiadał Loeb. - Musieliśmy przyzwyczaić się do auta, które nie działało tak dobrze jak nasze. Ustawienie fotela, pedałów, wszystko było nie tak, ale jakoś staraliśmy się do tego przyzwyczaić w Q2. Potem w nocy zespół wykonał świetną robotę dostosowując samochód do naszych potrzeb i w dniu finałów było już lepiej.

Po dyskwalifikacji RXR z drugiej czasówki, gdy w strefie zmian kierowców przebywała zbyt duża liczba członków zespołu, ekipa Hamiltona potrzebowała trzeciego miejsca w finale, aby założyć mistrzowską koronę. Finiszowali na czwartej pozycji, za Andretti United, którzy jednak zostali ukarani siedmiosekundową sankcją za przekroczenie prędkości w strefie zmian, co ostatecznie pozwoliło stanąć Loebowi i Gutierrez na najniższym stopniu podium w rundzie, a tym samym świętować zdobycie tytułu w sezonie.

- Nadal nie mogę w to uwierzyć - powiedziała Gutierrez. - To był dla nas bardzo ciężki weekend, zwłaszcza po moim wczorajszym wypadku. Zespół jednak wykonał szaloną pracę przy zapasowym samochodzie, a drugie kwalifikacje były pierwszymi, w których nim pojechaliśmy.

- Jeśli chodzi o finał, zakomunikowano mi przez radio, że jeden z naszych rywali zostanie ukarany, ale nadal nie wiedziałam, o kogo chodzi - dodała. - Chciałam być pewna, że wygraliśmy, więc nie świętowałam aż do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. To było jak kolejka górska, ale wreszcie możemy cieszyć się z tego co osiągnęliśmy.

