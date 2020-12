Hiszpański dream team

Wystawiony przez QEV Technologies, zespół z Barcelony podał skład podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Carlos Sainz został współwłaścicielem teamu.

- To dla mnie wielka szansa wypróbowania czegoś nowego - mówił Sainz, dwukrotny rajdowy mistrz świata, trzykrotny zwycięzca Dakaru. - Dwie nowe rzeczy są dla mnie wspaniałe - przed zakończeniem kariery okazja do ścigania się w stu procentach elektrycznym samochodem i to, że będę również współwłaścicielem zespołu. Do tej pory nie mogłem łączyć menedżerskiej roli z funkcją kierowcy. Chciałbym również powiedzieć, że zamierzam kontynuować dakarowy projekt.

Laia Sanz Pla-Giribert posiada w dorobku 13 tytułów mistrzyni świata w kobiecym trialu, pięć w enduro. Dziesięć razy z rzędu była najlepszą kobietą w motocyklowej części Dakaru, w 2015 kończąc maraton na 9 miejscu. Na torze startowała w 24H Series i SEAT León Eurocup, w rallycrossie - w RX Lites Cup.

- Możecie sobie wyobrazić, jaka jestem szczęśliwa mając Carlosa Sainza jako kolegę w zespole - powiedziała Katalonka. - Od dziecka śledziłam jego karierę. To wielka przyjemność utworzyć z nim załogę. Liczę, że wiele się przy nim nauczę i szybko okażę się konkurencyjna.

Pedro de la Rosa jest typowany do roli szefa zespołu. Uczestnik 104 wyścigów F1 zrezygnował z funkcji dyrektora sportowego i technicznego DS Techeetah w Formule E.