Loeb i Gutiérrez w zespole Hamiltona

Sébastien Loeb, dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata, drugi w Le Mans 2006, dwukrotnie czwarty w World RX, przygotowuje się do swojego piątego Rajdu Dakar. Alzatczyk zajął drugie miejsce w edycji 2017, trzecie w 2019, wygrał 14 etapów.

Cristina Gutiérrez, dentystka z Burgos, sześć razy sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii kobiet w rajdach terenowych. Cztery razy startowała w Dakarze, w 2018 zajmując drugie miejsce w klasie, w 2019 najwyższe - 26 w generalce.

- Jestem zachwycony mogąc przywitać Sébastiena i Cristinę w X44 - powiedział założyciel zespołu, Lewis Hamilton. - Obydwoje to niesamowici kierowcy i czekam, co zdziałają w poszczególnych rundach. Cristina jest wschodzącym talentem z wielką przyszłością, a Sébastiena podziwiam od wielu lat. Jestem dumny i podekscytowany, mając ich na pokładzie.

- Dołączenie do zespołu X44 jest dla mnie szansą na kontynuowanie tego, co kocham, czyli ścigania się - mówi Sébastien Loeb. - Niecierpliwie czekam na rywalizację w elektrycznym samochodzie. Ostatnio miałem szansę nim pojeździć i jest niesamowity. Cristina to fantastyczny kierowca i nie mogę się doczekać wspólnych startów. Zobaczymy, co zdołamy razem osiągnąć. Jestem też naprawdę pod wrażeniem dokonań Lewisa w Formule 1. To zaszczyt móc z nim pracować.

- Jestem naprawdę podekscytowana dołączeniem do X44 - stwierdziła Cristina Gutiérrez. - Nie tylko otrzymamy szansę zwrócenia uwagi na kryzys klimatyczny, co jest dla mnie bardzo ważne, ale również będę pracować z dwoma moimi idolami. Sébastien Loeb to najbardziej niesamowity rajdowy kierowca wszech czasów, więc jestem naprawdę szczęśliwa, że utworzę z nim załogę. Mam nadzieję, iż wiele się nauczę.

Cristina i Sébastien testowali Odyssey 21 na terenie Donington Park Circuit.