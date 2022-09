Sebastien Loeb i Cristina Gutierrez, reprezentanci zespołu Lewisa Hamiltona - X44, zajęli drugie miejsce w finale chilijskiej rundy Extreme E, ale kara czasowa dla najszybszej ekipy Neom McLaren Ekstremum sprawiła, że so francusko-hiszpański duet stanął na najwyższym stopniu podium.

W dramatycznym zwrocie akcji Chip Ganassi Racing wszedł do finału jako pierwszy rezerwowy po tym, jak problemy techniczne pozbawiły liderów Rosberg X Racing szansy na przypieczętowanie tytułu w miniony weekend.

Amerykański zespół ukończył wyścig na trzecim miejscu, ale otrzymał karę za pominięcie punktu kontrolnego, co spowodowało, że GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing spadł z podium na czwarta lokatę.

Ostatecznie po karach dla McLarena i Ganassiego, na drugiej pozycji została sklasyfikowana ekipa Acciona/Sainz XE Team, a na trzecim formacja ABT Cupre XE.

- Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni z wyniku. Byliśmy zaskoczeni, że Rosberg X Racing nie startowali w finale, ale nie mieliśmy zbyt wiele czasu na zastanawianie się nad tym, ponieważ od razu przystąpiliśmy do rywalizacji - powiedział Loeb. - To była bardzo silna walka z kilkoma świetnymi zespołami, a Cristina była niesamowita, zapewniając sobie najszybsze okrążenie spośród wszystkich zawodników w finale.

- Dzisiaj było niesamowicie. Cieszymy się ze zwycięstwa w Copper X Prix i że nadal jesteśmy w walce o mistrzostwo - powiedziała Gutierrez. - Rosberg X Racing to naprawdę silny zespół, więc brak możliwości jazdy w finale nie był dla nich dobry, ale miejmy nadzieję, że w Urugwaju będzie ciekawiej, gdy o tytuł będzie walczyć więcej niż jedna stajnia.

- To był bardzo trudny wyścig, więc byłam zaskoczona uzyskaniem najszybszego okrążenia, ale to pokazuje, jaką niesamowitą szansę Extreme E daje kobietom-kierowcom, aby mogły sprawdzić się i pokazać, że możemy konkurować z jednymi z najlepszych kierowców na świecie. Teraz jedziemy do Urugwaju, co mnie cieszy, ponieważ uwielbiam ścigać się w Ameryce Południowej. Mam nadzieję, że uda nam się nawet zdobyć kolejne zwycięstwo w finale, a może i mistrzostwo.

→ Galeria zdjęć: Copper X Prix 2022

Loeb objął prowadzenie w początkowych zakrętach finału, mając za sobą Tannera Fousta z McLarena, który zaliczył udany start zyskując kilka pozycji. Kyle LeDuc natomiast znalazł się przed Carlosem Sainzem mimo wykonania półobrotu po minięciu Hiszpana.

W grze o czołowe lokaty cały czas pozostawał również Nasser Al-Attiyah, bowiem wszystkie pięć samochodów Odyssey 21 jechało blisko siebie.

Foust wywierał coraz większą presję na Loebie i zdołał wyprzedzić Francuza, gdy zespoły zbliżały się do strefy zmian.

Walka o zwycięstwo przypadła Emmie Gilmour i Christinie Gutierrez. Hiszpanka już na pierwszym okrążeniu dała prowadzenie stajni X44. Obie zdołały odskoczyć od Sary Price jadącej GMC Hummerem, podczas gdy debiutująca w Extreme E Klara Andersson, reprezentująca barwy Cupry, utrzymywała za sobą Laię Sanz, zmienniczkę Carlosa Sainza.

W walce koło w koło pomiędzy X44 Vida Carbon Racing i NEOM McLaren Extreme E, Gilmour znalazła się obok Gutierrez, po czym minęła rywalkę po wewnętrznej i zakończyła wyścig na pierwszym miejscu.

Wiedząc o co najmniej jednej karze dla McLarena, Price mocno naciskała, aby zmniejszyć dystans do Gilmour, ale 5-sekundowa sankcja za pominięcie punktu kontrolnego wcześniej w finale zniweczyła jej wysiłki i Chip Ganassi Racing został sklasyfikowany na czwartym miejscu.

Laia Sanz przekroczyła linię mety na czwartym miejscu, po tym, jak zdołała wyprzedzić zaciekle broniącą się Andersson, ale wspomniane kary czasowe dla McLarena i Chip Ganassi oznaczały, że duet Sanz/Sainz po raz drugi w tym sezonie zapewnił sobie drugie miejsce. Przełożyło się to również na trzecią lokatę dla Cupry, a tym samym Andresson, koleżanka zespołowa Al-Attiyaha, cieszyła się z podium w swoim pierwszym starcie w Extreme E.

Wyniki

1. X44 Vida Carbon Racing 8:59:728

2. Acciona/Sainz XE Team +6.093s

3. ABT Cupra XE +8.612s

4. No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing +10.159s

5. Neom McLaren Extreme E +18.935 s

Klasyfikacja mistrzostw

1. Rosberg X Racing 83 pkt.

2. X44 Vida Carbon Racing 66 pkt.

3. Acciona/Sainz XE Team 60 pkt.

4. No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing 55 pkt.

5. Neom McLaren Extreme E 34 pkt.

6. Genesys Andretti United Extreme E 33 pkt.

7. Xite Energy Racing 29 pkt.

8. JBXE 25 pkt.

9. ABT Cupra XE 21 pkt.

10. Veloce Racing 8 pkt.