Molly Taylor u Rosberga

Australijsko-szwedzka dwójka będzie reprezentować zespół Nico Rosberga - Rosberg Xtreme Racing.

Pochodząca z Sydney Molly Taylor posiada rajdowe tradycje w rodzinie. Tata Mark był kierowcą, mama Coral - pilotką. Cztery razy zdobyła mistrzostwo Australii z Nealem Batesem. Molly rozpoczęła od jeździectwa, ale podczas studiów skoncentrowała się na rajdach.

Oficjalna zawodniczka Subaru w okresie 2016-19, Molly odniosła pięć zwycięstw w mistrzostwach Australii, w 2016 sięgając po prymat jako pierwsza kobieta kierowca w historii ARC. Wygrała klasyfikację kobiet w ERC 2013. Dwukrotnie oglądaliśmy Australijkę w Rajdzie Polski za kierownicą Citroëna DS3 R3T.

- To zdumiewające, że dołączam do Rosberg Xtreme Racing i Extreme E w tej nowej przygodzie - powiedziała Molly Taylor. - Jestem taka podekscytowana ponowną możliwością rywalizacji na międzynarodowej scenie. Zupełnie nowe zespół i seria sprawiają, że to coś jeszcze bardziej specjalnego.

Zmierzymy się z problemem zmian klimatu i będziemy pracować nad różnorodnością w motorsporcie. Zawsze podziwiałam w nim to, że gdy nałożysz kask, twoja płeć traci znaczenie i liczy się tylko stoper. Potrzeba jeszcze dużo pracy, żeby poprawić różnorodność w naszym sporcie, ale dzięki RXR i Extreme E pojawią się nowe szanse, by zmienić jego obraz w oczach młodych kibiców. Cieszę się, że mogę być tego częścią.