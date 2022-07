Kyle LeDuc i Sara Price odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w chaotycznym finale NEOM Island X Prix. Premierowe podium zdobyła również ekipa XITE ENERGY Racing. Podczas finałowego wyścigu została wywieszona czerwona flaga, po kolizji samochodu RXR, za którego kierownicą siedział Johan Kristofferson z Carlosem Sainzem seniorem w pojeździe ACCIONA | SAINZ.

To właśnie Hiszpan przedostał się na czoło stawki po starcie. Jednak na zwężeniu doszło do kolizji pomiędzy nim a Kristoffersonem, w efekcie której Sainz zaliczył dachowanie. To spowodowało wywieszenie czerwonej flagi pod koniec pierwszego okrążenia, a także 30 sekund kary dla liderów mistrzostw.

Sainz senior wysiadł o własnych siłach z samochodu, a Kristofferson, mimo poważnych uszkodzeń w swoim ODYSSEY 21, kontynuował jazdę.

- Carlos Sainz z zespołu ACCIONA | SAINZ XE Team brał udział w kolizji z Rosberg X Racing na początku finału Extreme E NEOM Island X Prix na Sardynii. Carlos pozostał przytomny i jest w dobrym nastroju, lecz zostanie zabrany do szpitala w ramach środków ostrożności. Będziemy przekazywać dalsze informacje, gdy je otrzymamy - napisał rzecznik prasowy ACCIONA | SAINZ w komunikacie do mediów.

Pośród chaosu, LeDuc znalazł się drugim miejscu przed Timo Scheiderem z XITE ENERGY Racing i Heddą Hosas w samochodzie JBXE. Czerwona flaga została wywieszona, gdy zawodnicy wjechali do strefy zmian.

Podobnie w finale Desert X Prix, po restarcie zawodnicy mieli do przejechania już tylko jedno okrążenie. Załogi zostały wypuszczone ze strefy zmian w takich samych odstępach, w jakich do niej wjechały.

Price w samochodzie No.99 GMC Hummer EV rozpoczęła swoją pogoń za Mikealą Ahlin-Kottulinsky z RXR.

Mimo brakujących części nadwozia w swoim pojeździe, Ahlin-Kotulinsky powiększyła swoją przewagę i przekroczyła linię mety jako pierwsza. Jednakże po decyzji sędziów zespół RXR otrzymał 30-sekundową karę, co zepchnęło ekipę Rosberga na trzecie miejsce. Oznaczało to pierwsze zwycięstwo dla No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing, oraz najlepszy wynik w historii dla XITE ENERGY Racing.

Nawet pomimo spadku na trzecie miejsce, zespół Nico Rosberga prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw z przewagą 50 punktów. RXR otrzymało także dodatkowe pięć punktów za bycie najszybszym w Continental Traction Challenge. Na drugim miejscu jest No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing z 37 punktami.