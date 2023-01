Nowa seria prowadzona przez tych samych organizatorów, co w pełni elektryczne mistrzostwa Extreme E, została ogłoszona w lutym zeszłego roku i ma się rozpocząć w drugim kwartale 2024 roku.

Dyrektor mistrzostw Extreme E, James Taylor, powiedział Autosportowi, że francuski producent SRT, który obecnie obsługuje Extreme E i Formułę E, zbuduje nowe podwozie dla Extreme H, opisywane jako ewolucja „drugiej generacji”, aby pomieścić wodorowe ogniwo paliwowe i towarzyszące mu systemy.

- Chcemy, aby prototyp był gotowy do pierwszego uruchomienia w czerwcu tego roku. Znowu pracujemy ze Sparkiem. Oczywiście Spark odniósł wielki sukces w bolidzie Formuły E i samochodzie Extreme E, więc praca z nimi nad Extreme H była naturalnym postępem - powiedział Taylor, zapytany, kiedy zacznie działać pierwszy prototyp Extreme H.

Pomimo wyzwań związanych z ciągłymi opóźnieniami w łańcuchu dostaw, Taylor dodał, że jest przekonany, że Spark sprostał temu wyzwaniu i wszyscy są gotowi na czerwcowe testy. Extreme H ma być pierwszą tego rodzaju serią napędzaną bezpośrednio wodorem.

Extreme E wykorzystuje już stacje energii wodorowej do zasilania swojego padoku podczas imprez, co według Taylora dało organizacji i jej kluczowym interesariuszom zaufanie do tej technologii.

- Jesteśmy pewni, że rozumiemy technologię i wiemy, jak sobie z nią poradzić, jak zorganizować transport, a także rozumiemy ryzyko” – powiedział dyrektor Extreme E.

McLaren wszedł do Extreme E w 2022 roku, a mistrzowie świata F1, Lewis Hamilton, Nico Rosberg i Jenson Button, wspierają zespoły od początku mistrzostw w 2021 roku.

Zapytany, czy spodziewa się, że istniejące zespoły Extreme E, a także producenci i sponsorzy, będą częścią nowego przedsięwzięcia, Taylor powiedział, że przeprowadził pozytywne dyskusje z potencjalnymi partnerami.

- Ze względu na charakter tego, co robimy, przyciągamy i zatrzymujemy zorientowane na przyszłość zespoły, sponsorów, kierowców oraz producentów samochodów. Myślę, że jest to podobna pula, która będzie się pojawiać w Extreme H - zapewnił Taylor.