Fantastyczny manewr Mikaeli Ahlin-Kotulinsky, obserwowany z padoku przez Nico Rosberga, zapewnił zwycięstwo RXR w drugim wyścigu na Sardynii.

Na starcie finału obok siebie ustawili się Nasser Al-Attiyah, Timmy Hansen, Sebastien Loeb, Johan Kristofferson i Carlos Sainz.

To właśnie Al Attiyah najlepiej wybrał sobie pozycję startową i po pierwszych metrach znalazł się na pozycji lidera. Blisko za nim trzymał się Kristofferson, a pierwszą trójkę zamykał Loeb w samochodzie X44.

Pierwsza trójka mieściła się w zaledwie pięciu sekundach, więc gdy samochody wjechały do strefy zmian, wszystko było możliwe. Pech spotkał jednak zespół ABT CUPRA XE. Podczas zmiany kierowców Jutta Kleinschmidt nie zapięła poprawnie pasów, przed wyruszeniem na drugie kółko. To doprowadziło później do dyskwalifikacji ekipy z finału.

Wszystkich złudzeń pozbawił ich jednak fantastyczny manewr wyprzedzania w wykonaniu Mikaeli Ahlin-Kotulinsky w barwach zespołu RXR, na ostatnich metrach wyścigu. Tym samym Szwedka dowiozła drugie zwycięstwo w sezonie dla swojej ekipy.

Dyskwalifikacja ABT CUPRA XE wypromowała zespół X44 na drugą pozycję w finale. Podium skompletował zespół Genesys Andretti United Extreme E.

RXR zdobyło w weekend maksimum punktów, wygrywając także w Continental Traction Challenge. Kristofferson i Ahlin-Kotulinsky mają 37 punktów przewagi nad najbliższymi rywalami, czyli zespołem No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing.