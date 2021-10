Przed pierwszym półfinałem wskazywano na to, że ekipa Lewisa Hamiltona w składzie Cristina Gutierrez/Sebastien Loeb zwycięży rywalizację.

Nikt jednak nie spodziewał się, że po kilkunastu metrach jazdy dojdzie do kolizji między Hiszpanką a Timmim Hansenem z Andretti United.

Kontakt między zawodnikami sprawił, że Gutierrez straciła kontrolę nad maszyną i uderzyła w drzewo. Hansen próbował kontynuować jazdę, jednak uszkodzenia były na tyle duże, że musiał wycofać się z dalszej rywalizacji.

Pierwszy, kontrowersyjny półfinał padł łupem ekipy Chipa Ganassiego, której samochód, jako jedyny dojechał do mety. Winnego kolizji uznano Hansena, za co ekipę Andretti United cofnięto na trzecią pozycję.

W drugim półfinale najszybszym kierowca okazał się Johan Kristoffersson. Szwed przejechał z najkrótszą trasą do pierwszej bramki, dzięki czemu wyrobił sobie ponad 17-sekundową nad Mattiasem Ekstromem.

Koleżanka z zespołu Kirstofferssona, Molly Taylor zwiększyła tę przewagę do prawie półtorej minuty nad drugą Juttą Kleinschmid, która wymieniła się z Ekstromem.

To nie był udany przejazd dla Carlosa Sainza. Były mistrz WRC zdecydował się na jazdę najmniej używaną trasą, co spowodowało dużą stratę do reszty stawki. Laia Sanz nie miała szans, aby nadrobić stracony czas. Hiszpański duet zakończył rywalizację na ostatniej, trzeciej pozycji.

Wyniki - Półfinał 1

1. Sara Price/Kyle Leduc 12:30.912

2. Cristina Gutierrez/Sebastien Loeb DNF

3. Cate Munnings/ Timmy Hansen DNF

Wyniki - Półfinał 2

1. Molly Taylor/Johan Kristoffersson 11:25.861

2. Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom +1:24.922

3. Laia Sanz/Carlos Sainz +7:40.705