Zespół Lewisa Hamiltona po zaciętej walce z ekipą Jensona Buttona wygrał pierwszy półfinałowy wyścig. Od samego początku walka toczyła się miedzy Sebastienem Loebem a Kevinem Hansenem. Szwed przez dużą część trasy trzymał za sobą 9-krotnego mistrza WRC. Sytuacja zmieniła się przed wymianą kierowców, wtedy Loeb zdołał wyprzedzić Hansena.

Następnie za sterami elektrycznych terenówek zasiadły Cristina Gutierrez oraz Mikaela Ahlin-Kottulinsky. Samochody oba zespołów odjechały na ponad 4 sekundy ekipie Veloce Racing w składzie Jamie Chadwick oraz Lance Woolridge.

Gutierrez zdołała odjechać Ahlin-Kottulinsky na ponad sekundę. Szwedzka zawodniczka zaczęła stopniowo zbliżać się do Hiszpanki, ostatecznie kończąc wyścig ze stratą 0.404 sekundy.

W drugim półfinale walka toczyła się głównie między RXR a Sainz XE Team. Kristofferson znakomicie wystartował, odjeżdżając Sainzowi na ponad dwie sekundy. Ekstrom lekko zderzył się w trakcie walki z dwukrotnym mistrzem WRC, czego przyczyną była słaba widoczność. Szwed próbował zaatakować Hiszpana, ale bezskutecznie. W trakcie przejazdu przez rampę "Knife Edge" z terenówki ekipy Abt Cupra odleciała przednia maska, co utrudniło jeszcze bardziej jazdę po błotnistym terenie. Ostatecznie zespół Nico Rosberga, jako pierwszy zameldował się na mecie, na drugim miejscu uplasował się Sainz XE Team, a na trzecim Abt Cupra.

Tylnymi drzwiami do finału dostało się Andretti United wygrywając "The Crazy Race". Nie był to łatwy wyścig dla Catie Munnings oraz Timmiego Hansena, ponieważ mocno na nich naciskali Sara Price i Kyle Leduc, którzy ostatecznie zajęli drugie miejsce ze stratą 0,461 sekundy do lidera.

Wyniki - Półfinał 1

1. Cristina Gutierrez/Sebastien Loeb 9:23.480

2. Mikaela Ahlin-Kottulinsky/Kevin Hansen +0.404

3. Jamie Chadwick/Lance Woolridge +4.950

Wyniki - Półfinał 2

1. Molly Taylor/Johan Kristoffersson 9:24.588

2. Laia Sanz/Carlos Sainz +6.249

3. Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom +2:04.648

Wyniki - The Crazy Race

1. Catie Munnings/Timmy Hansen 9:12.855

2. Sara Prixe/Kyle Leduc +0.461

3. Christine Gz/Oliver Bennett +1:33.016