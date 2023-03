Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 1 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing 2 / 40 Autor zdjęcia: Charly Lopez / Motorsport Images

Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, at the switch zone 3 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 4 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kevin Hansen, Veloce Racing 5 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Kevin Hansen, Veloce Racing, and Molly Taylor, Veloce Racing, 2nd position, celebrate with Laia Sanz, Sainz XE Team, and Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, 1st position, and Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, 3rd position, on the podium 6 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE, in the switch zone 7 / 40 Autor zdjęcia: Charly Lopez / Motorsport Images

Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 8 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, in the switch zone 9 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 10 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, Molly Taylor, Kevin Hansen, Veloce Racing 11 / 40 Autor zdjęcia: Charly Lopez / Motorsport Images

Laia Sanz, Sainz XE Team, 1st position, celebrates after the race 12 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Laia Sanz, Sainz XE Team, 1st position, is congratulated by her team mates 13 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Laia Sanz, Sainz XE Team, and Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, 1st position, celebrate with Carlos Sainz, Sainz XE Team, after the race 14 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, and Laia Sanz, Sainz XE Team, 1st position, celebrate with their team on the podium 15 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, Amanda Sorensen, RJ Anderson, GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing, and Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team 16 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing 17 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Rosberg X Racing, and Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, 3rd position, with their trophies on the podium 18 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Molly Taylor, Kevin Hansen, Veloce Racing 19 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team, and Laia Sanz, Sainz XE Team, 1st position, with their trophies on the podium 20 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, as Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing, battles with Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team 21 / 40 Autor zdjęcia: Charly Lopez / Motorsport Images

Molly Taylor, Veloce Racing, and Kevin Hansen, Veloce Racing, 2nd position, celebrate with their team on the podium 22 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Timmy Hansen, Andretti Altawkilat Extreme E 23 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Carlos Sainz, Sainz XE Team, with the Winning Team trophy 24 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Amanda Sorensen, RJ Anderson, GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing, battles with Emma Gilmour, Tanner Foust, NEOM McLaren Extreme E, ahead of Laia Sanz, Mattias Ekstrom, Acciona | Sainz XE Team 25 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti Altawkilat Extreme E 26 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti Altawkilat Extreme E 27 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing 28 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti Altawkilat Extreme E, Molly Taylor, Kevin Hansen, Veloce Racing, who lose the front bodywork of the car 29 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti Altawkilat Extreme E, Molly Taylor, Kevin Hansen, Veloce Racing, Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing, and Christine 'GZ' Giampaoli Zonca, Timo Scheider, Carl Cox Motorsport 30 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Christine 'GZ' Giampaoli Zonca, Timo Scheider, Carl Cox Motorsport, Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing 31 / 40 Autor zdjęcia: Charly Lopez / Motorsport Images

Christine 'GZ' Giampaoli Zonca, Timo Scheider, Carl Cox Motorsport 32 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Christine 'GZ' Giampaoli Zonca, Timo Scheider, Carl Cox Motorsport, battles with Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing 33 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images

Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti Altawkilat Extreme E, Molly Taylor, Kevin Hansen, Veloce Racing, and Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing 34 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti Altawkilat Extreme E, in the switch zone 35 / 40 Autor zdjęcia: Charly Lopez / Motorsport Images

Emma Gilmour, Tanner Foust, NEOM McLaren Extreme E 36 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images

Emma Gilmour, Tanner Foust, NEOM McLaren Extreme E 37 / 40 Autor zdjęcia: Charly Lopez / Motorsport Images

Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing, at the switch zone 38 / 40 Autor zdjęcia: Colin McMaster / Motorsport Images

Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing 39 / 40 Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images