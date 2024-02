W pierwszej rundzie sezonu Extreme E 2024 najlepiej spisali się obrońcy tytułu. Desert X Prix wygrała ekipa Rosberg X Racing.

W finale, który cechowały liczne zmiany na prowadzeniu, to właśnie Johan Kristoffersson i Mikaela Ahlin-Kottulinsky z RXR cieszyli się z triumfu w Dżuddzie, pokonując duet McLarena, Mattiasa Ekstroma i Cristinę Gutierrez, zaledwie o 0,167 sekundy.

E.ON Veloce Racing stanęło na trzecim stopniu podium. Natomiast Acciona Sainz XE Team zostało sklasyfikowane na czwartej lokacie po dachowaniu Frasera McConnella na ostatnim okrążeniu.

- To był wspaniały dzień - mówił Johan Kristoffersson. - Tor był bardzo szybki i wyboisty, ale Mikaela wykonała świetną pracę i jestem bardzo szczęśliwy, że znów jesteśmy na szczycie.

- Rozpoczęcie tego sezonu od zwycięstwa jest niesamowite - dodała Mikaela Ahlin-Kottulinsky. - Johan przekazał samochód w chwili, gdy zajmował dobrą pozycję, ale rywalizacja była intensywna, zwłaszcza moja walka z Cristiną. Bardzo się cieszyłam, że udało mi się ją wyprzedzić i odnieść zwycięstwo.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Desert X Prix II

Dzień później rozegrano Desert X Prix II. W finale drugiej odsłony inauguracyjnej rundy tym razem górą była formacja Acciona Sainz XE.

Fraser McConnell i Laia Sanz zapewnili triumf hiszpańskiej stajni. Pokonali Timmy'ego Hansena i Catie Munnings z Andretti Altawkilat. E.ON Veloce Racing ponownie zajęło trzecie miejsce. Finiszowali przed Rosberg X Racing.

Wynik ten przesuwa ASXE na drugie miejsce w klasyfikacji, z dwoma punktami straty do RXR. Trójkę czempionatu kompletuje aktualnie E.ON Veloce Racing.

- Cieszę się ze względu na zespół, Laię i wszystkich z Jamajki - mówił Fraser McConnell. - To duże zwycięstwo. Wejście do tego zespołu było dla mnie ogromnym krokiem. Tyle innych osób mogłoby dostać taką szansę, ale zostałem wybrany przez Carlosa i jego ludzi. Widzieli we mnie coś, wierzyli we mnie, co dało mi dużo pewności, że wykorzystam to jak najlepiej potrafię. Żyję tą szansą, jakbym miał ostatnią, dbając o to, by mogło to przynieść mi rozpoznawalność, jak i ekipie. Carlos był moim bohaterem od dzieciństwa, więc ściganie się dla niego to wspaniałe uczucie.

- Jestem bardzo szczęśliwa - mówiła Laia Sanz. - Ten weekend był ciężki, ponieważ tempo było bardzo wysokie, a wszyscy się poprawiali. W każdym razie cieszę się, że mogę odnieść to pierwsze zwycięstwo z Fraserem. Wygranie tych zawodów jest jeszcze bardziej wyjątkowe po tym, co wydarzyło się w zeszłym roku podczas finału sezonu, kiedy byliśmy tak blisko tytułu. Zespół wykonał świetną pracę w ten weekend, poprawiając samochód w każdej sesji i czuliśmy się naprawdę szybcy w głównym finale, z wystarczającą siłą, by powalczyć o zwycięstwo.