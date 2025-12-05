F1 na żywo: 1. Trening w Abu Zabi
Pierwszy trening w Abu Zabi jest zazwyczaj poligonem doświadczalnym dla młodych kierowców tak samo, jak FP1 przed Grand Prix Meksyku. Zapraszamy na relację live z pierwszej sesji na torze Yas Marina.
Autor: Kamil Domagalski
Dziękujemy za śledzenie relacji razem z nami i zapraszamy na kolejne sesje w ten weekend.
Najszybszym z kierowców rezerwowych był Ryo Hirakawa z Haasa. Drugi trening rozpocznie się o godzinie 14:30 i będzie dużo bardziej reprezentatywny, bo warunki będą odpowiadały sobotnim kwalifikacjom i niedzielnemu Grand Prix.
Koniec treningu. Najszybszy w FP1 okazał się lider klasyfikacji generalnej Lando Norris.
Na 7 minut przed końcem treningu Charles Leclerc zaliczył obrót w piątym zakręcie.
Pierwszą trójkę dzieli... 0,016 sekundy! Pierwszy jest Norris z minimalną przewagą nad Verstappenem i Chalesem Leclerkiem
Arvid Lindblad przeskoczył na P8, ale traci do Verstappena ponad 0,8 sekundy.
Norris wykręcił czas na miękkich oponach, ale jest za Maxem Verstappenem o 0,026 sekundy.
Jesteśmy na półmetku treningu w Abu Zabi. W tym momencie najszybszy jest Max Verstappen z przewagą 0,2 sekundy nad Russellem. Najszybszym z "juniorów" jest Patricio O'Ward, aktualnie na P4.
Dotychczas najszybszym czasem może pochwalić się Lando Norris, który w ten weekend może przypieczętować pierwszy mistrzowski tytuł.
W miejsce Lewisa Hamiltona za to wsiadł Arthur Leclerc, który drugi rok z rzędu dzieli sesję treningową wraz ze swoim bratem.
W treningu weźmie udział kilku kierowców rezerwowych, m.in. Patricio O'Ward, Arvid Lindblad czy... Cian Shields, czyli 24. kierowca tego sezonu F2.
Zaczynamy FP1
Witamy z pierwszego treningu w Abu Zabi. Gotowi na finałowe rozstrzygnięcia i wyłonienie mistrzowskiego tytułu wśród kierowców?
