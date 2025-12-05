Wszystkie serie
F1 na żywo: 1. Trening w Abu Zabi

Pierwszy trening w Abu Zabi jest zazwyczaj poligonem doświadczalnym dla młodych kierowców tak samo, jak FP1 przed Grand Prix Meksyku. Zapraszamy na relację live z pierwszej sesji na torze Yas Marina.

Komentarz na żywo

Autor: Kamil Domagalski

Dziękujemy za śledzenie relacji razem z nami i zapraszamy na kolejne sesje w ten weekend. 

Najszybszym z kierowców rezerwowych był Ryo Hirakawa z Haasa. Drugi trening rozpocznie się o godzinie 14:30 i będzie dużo bardziej reprezentatywny, bo warunki będą odpowiadały sobotnim kwalifikacjom i niedzielnemu Grand Prix.

Koniec treningu. Najszybszy w FP1 okazał się lider klasyfikacji generalnej Lando Norris.

Na 7 minut przed końcem treningu Charles Leclerc zaliczył obrót w piątym zakręcie.

Pierwszą trójkę dzieli... 0,016 sekundy! Pierwszy jest Norris z minimalną przewagą nad Verstappenem i Chalesem Leclerkiem

Arvid Lindblad przeskoczył na P8, ale traci do Verstappena ponad 0,8 sekundy.

Norris wykręcił czas na miękkich oponach, ale jest za Maxem Verstappenem o 0,026 sekundy.

Jesteśmy na półmetku treningu w Abu Zabi. W tym momencie najszybszy jest Max Verstappen z przewagą 0,2 sekundy nad Russellem. Najszybszym z "juniorów" jest Patricio O'Ward, aktualnie na P4.

Dotychczas najszybszym czasem może pochwalić się Lando Norris, który w ten weekend może przypieczętować pierwszy mistrzowski tytuł.

W miejsce Lewisa Hamiltona za to wsiadł Arthur Leclerc, który drugi rok z rzędu dzieli sesję treningową wraz ze swoim bratem.

W treningu weźmie udział kilku kierowców rezerwowych, m.in. Patricio O'Ward, Arvid Lindblad czy... Cian Shields, czyli 24. kierowca tego sezonu F2.

Zaczynamy FP1

Witamy z pierwszego treningu w Abu Zabi. Gotowi na finałowe rozstrzygnięcia i wyłonienie mistrzowskiego tytułu wśród kierowców?

