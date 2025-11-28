F1 na żywo: 1. Trening w Katarze
Sezon wchodzi w decydującą fazę. Już za nieco ponad tydzień rozstrzygnie się mistrzowska walka Norrisa, Verstappena i Piastriego, ale zanim do tego dojdzie, czeka nas ciekawy weekend sprinterski w Katarze.
Komentarz na żywo
Autor: Kamil Domagalski
Dziękujemy za śledzenie rywalizacji razem z nami i zapraszamy na kwalifikacje do sprintu, które rozpoczną się o godzinie 18:30 czasu polskiego.
Szybcy są też kierowcy Williamsa i Fernando Alonso, ale prawdziwe tempo kierowców i zespołów poznamy dopiero podczas kwalifikacji.
Max Verstappen również nie zdecydował się na poprawienie swojego pierwszego czasu, przez co zakończył sesję na szóstym miejscu ze stratą ponad 0,5 sekundy do McLarenów.
Koniec treningu! Najszybszym kierowcą przed resztą weekendu w Katarze jest... Oscar Piastri! Australijczyk wykręcił najszybszy czas okrążenia, ale Norris był niewiele wolniejszy i to tylko z jednym szybkim okrążeniem na koncie.
Kierowcy nanieśli na tor dużo żwiru, próbując wyciskać wszystko co można z bardzo szybkiego toru w Katarze.
Na prowadzenie wychodzi... Oscar Piastri. Australijczyk poprawił się na drugim okrążeniu i wskoczył przed zespołowego partnera.
Wygląda więc na to, że McLaren jednak ma bardzo dobre tempo na jednym okrążeniu, co może być niepokojące dla obozu Red Bulla.
Lando Norris przejechał kapitalne okrążenie w czasie 1:20,982 i ma kilka dziesiątych przewagi nad swoimi rywalami w walce o mistrzowski tytuł.
Fernando Alonso przejechał świetne okrążenie i wyszedł na prowadzenie, ale Williamsy też są w świetnej formie w Katarze.
Isack Hadjar jako jeden z pierwszych zakończył okrążenie na miękkich oponach i wyszedł na prowadzenie z czasem 1:21,819
Na torze mamy teraz przestój - zespoły dokonują modyfikacji ustawień przed ostatnią częścią treningu i szybkimi okrążeniami kierowców.
W tempie wyścigowym natomiast McLaren jest szybszy od Verstappen i Russella, ale nie wiadomo, z jakim obciążeniem jadą samochody brytyjskiego zespołu.
Norris przebił się na czwarte miejsce, ale traci na razie prawie 0,4 sekundy do czasu Russella.
Na półmetku treningu nadal prowadzi Russell, a McLareny na razie... tracą dużo do czołówki. Czy to efekt podniesienia bolidu?
Zawodnicy na razie używają twardych mieszanek, które prawdopodobnie nie będą odgrywały większej roli w niedzielnym wyścigu.
Pierwszą pozycję z rąk Verstappena przejął Russell. Kierowcy dotychczas nie popełniają większych błędów, ale daleko im jeszcze do "wgryzienia się" w limity toru.
Po blisko 10 minutach sesji najszybszym kierowcą na torze jest Max Verstappen
Losy mistrzowskiego tytułu mogą rozstrzygnąć się już w Katarze, ale potrzebujemy do tego przewagi dwóch punktów Norrisa nad Verstappenem i Piastrim albo zwycięstwo w niedzielę i jeden punkt przewagi nad rywalami.
Zaczynamy trening w Katarze
Zanim zaczniemy trening, zapraszamy na przeczytanie naszego wywiadu z Tymkiem Kucharczykiem, który walczy o fotel w F2.
Podczas wyścigu w Katarze kierowcy będą musieli jechać na dwa pit stopy ze względu na narzucony z góry maksymalny margines przejechanych okrążeń na jednej mieszance wyznaczony przez Pirelli.
To oznacza, że przed weekendem w Katarze Norris ma przewagę 24 punktów zarówno nad Piastrim, jak i Verstappenem.
Tydzień temu po wyścigu w Las Vegas okazało się, że... oba McLareny zostały zdyskwalifikowane z wyścigu za zbyt starte deski znajdujące się pod podłogą bolidu.
Witamy z jedynego treningu przed GP Kataru
