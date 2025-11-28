Na żywo

F1 na żywo: 1. Trening w Katarze Sezon wchodzi w decydującą fazę. Już za nieco ponad tydzień rozstrzygnie się mistrzowska walka Norrisa, Verstappena i Piastriego, ale zanim do tego dojdzie, czeka nas ciekawy weekend sprinterski w Katarze.