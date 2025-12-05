Na żywo
Formuła 1 GP Abu Zabi
F1 na żywo: 2. Trening w Abu Zabi
Drugi trening w Abu Zabi pokaże nam, kto będzie najszybszy w dalszej części weekendu i potwierdzi aspiracje mistrzowskie trzech pretendentów. Zapraszamy na FP2 z GP Abu Zabi.
Komentarz na żywo
Autor: Kamil Domagalski
Ponownie na czele klasyfikacji jest Bearman. Większość kierowców jest teraz w garażach, przygotowując się pewnie powoli do wyjazdu na miękkiej mieszance.
Oscar Piastri stracił pierwszy trening, ale po 15 minutach sesji jest przed Lando Norrisem.
Najszybszy jest aktualnie Bearman, ale kierowca Haasa wykręcił okrążenie na miękkich oponach.
Rozpoczynamy FP2
W pierwszym treningu najszybszy był Norris, ale dopiero w FP2 kierowcy pokażą, jakie mają realne tempo na torze Yas Marina.
Witamy z drugiego treningu w Abu Zabi.
