Na żywo
Formuła 1 GP Abu Zabi

F1 na żywo: 3. Trening w Abu Zabi

Przed nami ostatni trening sezonu, w którym Norris, Verstappen i Piastri będą próbowali ustawić samochód optymalnie do sesji decydujących o tegorocznym tytule. Zapraszamy na relację live z FP3.

Edytowano:

Komentarz na żywo

Autor: Kamil Domagalski

Zanim wystartują kwalifikacje, zapraszamy również do przeczytania naszego wywiadu przeprowadzonego z Romanem Bilińskim.

Przeczytaj:

Dziękujemy za śledzenie rywalizacji razem z nami i zapraszamy już na kwalifikacje, które rozpoczną się o godzinie 15.00 czasu polskiego.

Wygląda na to, że kwalifikacje mogą być bardzo emocjonujące, a Red Bull i Mercedes są naprawdę blisko McLarenów.

W ostatnim treningu sezonu 2025 najszybszy okazał się George Russell, a za nim mamy trzech pretendetów walczących o mistrzostwo przedzielonych przez czwartego Fernando Alonso.

Koniec treningu

Kierowcy McLarena nie poprawili się na ostatnich okrążeniach. W czołowej dziesiątce różnice są minimalne - pierwszy Russell ma przewagę niecałych 0,4 sekundy nad dziesiątym Albonem.

George Russell z przewagą 0,004 sekundy nad Norrisem przejmuje prowadzenie, a Verstappen wskoczył na trzecie miejsce tracąc blisko 0,2 sekundy do Brytyjczyków.

W alei serwisowej doszło do niecodziennej sytuacji. Andrea Kimi Antonelli wyjeżdżając z garażu Mercedesa uderzył w bolid Yuki'ego Tsunody, niszcząc podłogę w jego bolidzie.

Norris poprawił czas Piastriego o 0,2 sekundy.

Oscar Piastri zszedł poniżej 1 minuty i 24 sekund, obejmując prowadzenie w tabeli czasów. Na szybkim okrążeniu jest też Lando Norris.

Verstappen poprawił się i prowadzi z czasem 1:24,116. Fioletowy drugi sektor miał Tsunoda, ale nie dokończył okrążenia i zjechał do alei serwisowej.

Do końca treningu zostało niewiele ponad 15 minut.

Sesja została wznowiona.

Wygląda to tak, jakby bolid Lewisa zdestabilizowało na wejściu zakręt, co było bezpośrednią przyczyną obrotu i utraty panowania nad samochodem.

Końcówka sezonu w wykonaniu Ferrari jest dramatyczna, a kierowcy pewnie marzą już o tym, aby wsiąść do przyszłorocznego samochodu. Mimo wypadku Brytyjczyka, tempo Ferrari w trzeciej sesji treningowej wygląda nie najgorzej.

Lewis Hamilton po błędzie w 9. zakręcie obrócił się i rozbił, kończąc FP3 w bandzie. Mamy na torze czerwoną flagę.

Lewis Hamilton na chwilę wskoczył na szczyt tabeli, ale kilkadziesiąt sekund później z pierwszej pozycji zrzucił go Max Verstappen - Holender przejechał okrążenie toru Yas Marina w czasie 1:24,245.

Norris się poprawił, a tuż za jego plecami jest... Oliver Bearman!

Tsunoda jest niecałe 0,2 sekundy za liderem klasyfikacji generalnej, a Piastri na pierwszym okrążeniu przejechał 0,4 sekundy wolniej od Norrisa.

Norris wychodzi na prowadzenie z czasem 1.24,728, czyli do optymalnego czasu zostało jeszcze dużo zapasu.

Na torze mamy duet Alpine, Lando Norrisa i Charlesa Leclerca.

Leniwe pierwsze dziesięć minut na torze Yas Marina. Kierowcy nie wykręcili jeszcze szybkich okrążeń, a większość z nich nie wysunęła jeszcze przedniego skrzydła z garażu.

Ostatni trening sezonu właśnie się rozpoczął

Na torze Yas Marina kierowcy mogą używać następujących mieszanek opon dostarczanych przez Pirelli:

- C3 - twarde

- C4 - pośrednie

- C5 - miękkie

Tor w Abu Zabi ma 5 554 metry, 16. zakrętów i dwie strefy DRS znajdujące się w drugim sektorze.

Po treningach Verstappen i Piastri są zadowoleni z ustawień samochodów, ale chcą jeszcze dopracować ostatnie szczegóły przed kwalifikacjami i wyścigiem.

Przeczytaj:

W Abu Zabi jest też w ten weekend Roman Biliński, z którym udało nam się zamienić kilka słów o przyszłym sezonie F2, drodze do F1 i trudnościach, którym się przeciwstawił w drodze na szczyt.

Przeczytaj:

 

Witamy z relacji live. Przed kierowcami jest ostatni trening tego sezonu, po czym weekend w Abu Zabi przejdzie w fazę decydującą o losach mistrzowskiego tytułu.

