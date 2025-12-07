F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi

Aby Verstappen został mistrzem świata musi dojechać dzisiaj na podium i liczyć:

- przy zwycięstwie, że Norris dojedzie najwyżej na czwartej pozycji;

- przy drugim miejscu, że Norris dojedzie najwyżej na ósmej pozycji,

- przy trzecim miejscu, że Norris dojedzie najwyżej na dziewiątej pozycji.