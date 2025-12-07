Wszystkie serie
Na żywo
Formuła 1 GP Abu Zabi

F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi

Nadszedł finał sezonu F1. Do walki o tytuł przystępują dzisiaj Max Verstappen, Lando Norris i Oscar Piastri. Który z nich wyjdzie z tej batalii zwycięsko? Zapraszamy na ostatni akord sezonu w Abu Zabi.

Edytowano:

Komentarz na żywo

Autor: Kamil Domagalski

Kierowcy wyruszyli na okrążenie formujące!

Piastri musi natomiast liczyć na to, że i Verstappen i Norris będą daleko w dzisiejszym wyścigu.

Norris ma dużo prostsze zadanie - wystarczy, że dojedzie przed swoimi rywalami albo skończy wyścig na podium niezależnie od wyników Verstappena i Piastriego.

Aby Verstappen został mistrzem świata musi dojechać dzisiaj na podium i liczyć:

- przy zwycięstwie, że Norris dojedzie najwyżej na czwartej pozycji;

- przy drugim miejscu, że Norris dojedzie najwyżej na ósmej pozycji,

- przy trzecim miejscu, że Norris dojedzie najwyżej na dziewiątej pozycji.

Max Verstappen jest gotowy na walkę, a Lando Norris nie chce tylko dojechać na podium w dzisiejszym wyścigu.

Witamy z wyścigu decydującego o mistrzostwie świata! Za niecałe dwie godziny powinniśmy już poznać nazwisko mistrza świata 2025.

F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi

F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi

Formuła 1
GP Abu Zabi
F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi
Verstappen stawia wszystko na jedną kartę

Verstappen stawia wszystko na jedną kartę

Prime
Formuła 1
Prime
GP Abu Zabi
Verstappen stawia wszystko na jedną kartę
Lindblad wygrał emocjonujący sprint F2 w Abu Zabi

Lindblad wygrał emocjonujący sprint F2 w Abu Zabi

FIA F2
Yas Marina
Lindblad wygrał emocjonujący sprint F2 w Abu Zabi

Filtry