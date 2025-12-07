F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi
Nadszedł finał sezonu F1. Do walki o tytuł przystępują dzisiaj Max Verstappen, Lando Norris i Oscar Piastri. Który z nich wyjdzie z tej batalii zwycięsko? Zapraszamy na ostatni akord sezonu w Abu Zabi.
Komentarz na żywo
Autor: Kamil Domagalski
Kierowcy wyruszyli na okrążenie formujące!
Piastri musi natomiast liczyć na to, że i Verstappen i Norris będą daleko w dzisiejszym wyścigu.
Norris ma dużo prostsze zadanie - wystarczy, że dojedzie przed swoimi rywalami albo skończy wyścig na podium niezależnie od wyników Verstappena i Piastriego.
Aby Verstappen został mistrzem świata musi dojechać dzisiaj na podium i liczyć:
- przy zwycięstwie, że Norris dojedzie najwyżej na czwartej pozycji;
- przy drugim miejscu, że Norris dojedzie najwyżej na ósmej pozycji,
- przy trzecim miejscu, że Norris dojedzie najwyżej na dziewiątej pozycji.
Max Verstappen jest gotowy na walkę, a Lando Norris nie chce tylko dojechać na podium w dzisiejszym wyścigu.
Witamy z wyścigu decydującego o mistrzostwie świata! Za niecałe dwie godziny powinniśmy już poznać nazwisko mistrza świata 2025.
Popularne
Najnowsze wiadomości
F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi
Verstappen stawia wszystko na jedną kartę
Lindblad wygrał emocjonujący sprint F2 w Abu Zabi
Najciekawsze komentarze