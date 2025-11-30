F1 na żywo: Grand Prix Kataru
Oscar Piastri zalicza świetny weekend w Katarze, ale teraz przed nim największe wyzwanie. Australijczyk musi utrzymać prowadzenie, żeby przetrzymać szansę na zdobycie tytułu. Zapraszamy na relację live z GP Kataru.
Komentarz na żywo
Autor: Kamil Domagalski
Dziękujemy za śledzenie rywalizacji razem z nami i zapraszamy na najnowsze newsy ze świata F1 na Motorsport.com.
Sytuacja jest pasjonująca. Przy zwycięstwie Verstappena i P4 Norrisa w Abu Zabi, tytuł zdobędzie Holender. Piastri musi mieć 16 punktów przewagi nad Norrisem i co najmniej 5 punktów przewagi nad Verstappenem, żeby zdobyć tytuł.
Dzisiejszy wynik oznacza, że Max Verstappen będzie miał 12 punktów straty do Norrisa, a Piastri 16. Tytuł rozstrzygnie się w Abu Zabi, a po raz pierwszy od 2010 roku mamy przed ostatnim weekendem w walce o tytuł więcej niż dwóch kierowców.
Max Verstappen wygrywa wyścig o GP Kataru i przedłuża swoje szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu!
Co tutaj się wydarzyło... Lando Norris wyprzedził Antonellego. Wygląda na to, że Włoch popełnił jakiś błąd albo stracił moc w silniku!
Mamy przedostatnie okrążenie, a Antonelli wszedł w strefę DRS Carlosa Sainza!
Włoch natomiast zbliża się do Sainza, który ma problem w prawych zakrętach.
Brytyjczyk nie może zbliżyć się do kierowcy Mercedesa. Wygląda na to, że zakończy wyścig na piątej pozycji!
Norris jest w zasięgu DRS za Antonellim, ale nie jest w stanie odpowiednio się do niego zbliżyć i go wyprzedzić. To będzie emocjonująca końcówka wyścigu!
Norris zbliża się do Antonellego na stratę poniżej dwóch sekund, ale czy zdoła go wyprzedzić?
Carlos Sainz jedzie na trzeciej pozycji i ma nadzieję, że Antonelli zdoła obronić się przed Norrisem. Pamiętajmy, że na torze Losail jest bardzo ciężko o wyprzedzanie, bo jest tylko jedna strefa DRS.
Oliver Bearman został wezwany do garażu i zakończył wyścig w Katarze.
Jeżeli kierowcy dojechaliby do mety na takich pozycjach jak teraz, to Max Verstappen odrobiłby 15 punktów do Lando Norrisa, a Oscar Piastri osiem. Oznacza to, że Holender przed ostatnim wyścigiem miałby 10 punktów straty do Verstappena, a Pisatri 14.
Norris również zjechał po wymianę opon, ale wyjechał z alei za plecami Antonellego na piątej pozycji.
Cóż to był za postój w wykonaniu McLarena! Mechanicy wykonali pit stop w rekordowym czasie 1,8 sekundy!
Piastri na 42. okrążeniu zjechał po wymianę opon i podejmie próbę rzucenia się w pogoń za Verstappenem.
Wygląda na to, że Australijczyk dojedzie w tym wyścigu na drugim miejscu za plecami Verstappena.
Oscar Piastri jedzie świetny wyścig w Katarze. Ma 7 sekund przewagi nad Norrisem, który lada moment będzie musiał się bronić przed Verstappenem na świeżych twardych mieszankach opon.
Oliver Bearman jechał na P10, ale mechanicy podczas postoju nie dokręcili mu opony i zatrzymali go w ostatnim momencie. Przez tą sytuację Brytyjczyk spadł na P18 za plecy Ocona.
Wygląda na to, że Verstappen z łatwością powinien wygrać dzisiejszy wyścig, o ile pod koniec rywalizacji nie będzie samochodu bezpieczeństwa.
Verstappen po szybkim pit stopie wyjechał na trzecią pozycję za plecami kierowców McLarena.
Kierowcy, którzy zjechali na wymianę opon podczas neutralizacji, będą teraz zjeżdżać na kolejny pit stop.
Piastri dogonił Antonellego i wyprzedził go, przedzierając się na trzecią pozycję. Teraz na jego celowniku jest Carlos Sainz z Williamsa.
Mamy też na postoju Norrisa. Brytyjczyk po fenomenalnym pit stopie McLarena (2,2 sekundy) wyjechał tuż przed nosem Fernando Alonso.
Piastri zjechał do alei serwisowej jako pierwszy i wyjechał na piątej pozycji.
Za chwilę po wymianę opon będą zjeżdżać kierowcy McLarena. Oscar Piastri powinien wyjechać przed Alonso, ale Norris może utknąć za Hiszpanem.
Wygląda na to, że po wymianie opon kierowcy McLarena wyjadą za plecami szóstego Fernando Alonso w pociągu DRS.
Oscar Piastri ma przewagę 7 sekund, a Lando Norris około 5 nad trzecim Maxem Verstappenem. Najpóźniej kierowcy McLarena będą mogli zjechać po wymianę opon za 8 okrążeń.
McLareny cisną teraz ile fabryka dała i próbują uciec trzeciemu Verstappenowi.
Po wolnym pit stopie Mercedesa czwartą pozycję w wyścigu przejął Sainz.
Oscar Piastri nadał tempo wyścigu i wznowił rywalizację w Katarze.