F1 na żywo: Kwalifikacje w Abu Zabi
Przed nami ostatnie i decydujące w części o losach mistrzowskiego tytułu kwalifikacje do Grand Prix Abu Zabi. Czy któryś z pretendentów do tytułu zdobędzie dzisiaj pole position? Zapraszamy na relację live z czasówki.
Komentarz na żywo
Autor: Kamil Domagalski
Jutrzejszy wyścig rozpocznie się o godzinie 14:00 czasu polskiego.
Mistrzowska walka pozostaje nadal w grze, a jutrzejszy wyścig będzie niesamowicie emocjonujący. Już dzisiaj zapraszamy na niedzielne zmagania, a za dzisiaj bardzo mocno dziękujemy.
Czwarty zakończył Russell, który na wyjściu na prostą startową stracił trakcję w swoim samochodzie.
Na drugiej pozycji wystartuje Norris, a trzeci Piastri. Australijczyk stracił minimalną różnicę do Brytyjczyka, bo tylko 0,029 sekundy.
Koniec kwalifikacji! Max Verstappen zdobywa pole position do jutrzejszego GP Abu Zabi i daje sobie najlepszą możliwą szansę na zdobycie mistrzowskiego tytułu!
Do końca kwalifikacji pozostały 3 minuty, a kierowcy wyjeżdżają już z alei serwisowej.
Ostatni przejazd będzie niesamowicie ekscytujący, bo wszyscy kierowcy będą mieli na ten przejazd świeże miękkie opony.
Leclerc i Russell są blisko za McLarenami. Brytyjczyk mocno kontrował w 14. zakręcie, więc w zanadrzu ma więcej czasu, niż pokazuje to aktualnie stoper.
Verstappen dostał cień aerodynamiczny od Tsunody na swoim okrążeniu, ale ma przewagę 0,3 sekundy nad Piastrim i 0,4 sekundy nad Norrisem! Warto jednak zauważyć, że kierowcy McLarena jechali swoje okrążenie na używanych już oponach.
Holender przejechał pierwsze okrążenie w czasie 1:22,295! Co za czas czterokrotnego mistrza świata.
Max Verstappen jedzie jako pierwszy.
Zaczynamy ostatnią i najbardziej interesującą kwalifikacyjną batalię sezonu 2025! Kto zdobędzie pole position?
Verstappen pozostał na drugiej pozycji i nie wyjechał nawet na ostatnie okrążenie, zachowując sobie komplet świeżych opon.
Razem z Włochem odpadli Stroll, Lawson, Sainz i Bearman. Ostatni z nich walczył jak lew do ostatnich chwil o awans do Q3, ale przegrał z dziesiątym Yuki'm Tsunodą o 0,007 sekundy.
Koniec kwalifikacji! Antonelli odpada z kwalifikacji w Q2!
Zagrożeni odpadnięciem są Hadjar, Tsunoda, Antonelli, Bearman i Lawson. Warto jednak wziąć poprawkę na to, że większość z nich pierwsze przejazdy wykonali na używanych miękkich mieszankach opon.
Verstappen poprawił się na kolejnym okrążeniu, ale pozostał na drugiej pozycji za Russellem. Trzeci jest Norris a czwarty Piastri.
Na świeżych oponach wynik Holendra przebił przed chwilą George Russell. Kierowcy McLarena nie przejechali jeszcze szybkich okrążeń.
Kolejni kierowcy kończą swoje okrążenia, ale na razie żaden z nich nie pokonał jeszcze Verstappena.
Max Verstappen z czasem 1:22,912 rozpoczyna drugi segment kwalifikacji.
Rozpoczynamy Q2
Kierowca Ferrari prawdopodobnie ma już dosyć tego sezonu F1 i cieszy się, że przed nim tylko jeden wyścig do przejechania w SF-25.
Hamiltonowi do awansu zabrakło tylko 0,008 sekundy. Razem z nim odpadli Albon, Hulkenberg, Gasly i Colapinto.
Mamy sensację pod koniec pierwszej części kwalifikacji! Lewis Hamilton po dobrym początku po raz kolejny odpada z Q1! To już trzeci taki wynik z rzędu siedmiokrotnego mistrza świata.
Między Piastriego i Norrisa wskoczyli jeszcze Alonso i Leclerc.
Spod topora uciekł Leclerc, który przedostał się ostatecznie do Q2.
Kierowców McLarena przedzielili Max Verstappen i Andrea Kimi Antonelli.
Ależ okrążenie Oscara Piastriego! Australijczyk wyprzedził o ponad 0,5 sekundy Lando Norrisa, który przebił się na czoło tabeli czasów po ostatnim okrążeniu w Q1.
Do końca Q1 mamy mniej niż 5 minut. W strefie eliminacji są Ocon, Albon, Leclerc, Gasly i z usuniętym czasem okrążenia Colapinto.
Dobry czas wykręcił też Hamilton. Brytyjczyk jest na piątym miejscu ze stratą 0,147 sekundy do Russella.
George Russell wykręcił najlepsze okrążenie, ale nad drugim Bearmanem i trzecim Piastrim ma tylko 0,007 oraz 0,008 sekundy przewagi!