Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Na żywo
Formuła 1 GP Abu Zabi

F1 na żywo: Kwalifikacje w Abu Zabi

Przed nami ostatnie i decydujące w części o losach mistrzowskiego tytułu kwalifikacje do Grand Prix Abu Zabi. Czy któryś z pretendentów do tytułu zdobędzie dzisiaj pole position? Zapraszamy na relację live z czasówki.

Edytowano:

Komentarz na żywo

Autor: Kamil Domagalski

Jutrzejszy wyścig rozpocznie się o godzinie 14:00 czasu polskiego.

Mistrzowska walka pozostaje nadal w grze, a jutrzejszy wyścig będzie niesamowicie emocjonujący. Już dzisiaj zapraszamy na niedzielne zmagania, a za dzisiaj bardzo mocno dziękujemy.

Czwarty zakończył Russell, który na wyjściu na prostą startową stracił trakcję w swoim samochodzie.

Na drugiej pozycji wystartuje Norris, a trzeci Piastri. Australijczyk stracił minimalną różnicę do Brytyjczyka, bo tylko 0,029 sekundy.

Koniec kwalifikacji! Max Verstappen zdobywa pole position do jutrzejszego GP Abu Zabi i daje sobie najlepszą możliwą szansę na zdobycie mistrzowskiego tytułu!

Do końca kwalifikacji pozostały 3 minuty, a kierowcy wyjeżdżają już z alei serwisowej.

Ostatni przejazd będzie niesamowicie ekscytujący, bo wszyscy kierowcy będą mieli na ten przejazd świeże miękkie opony.

Leclerc i Russell są blisko za McLarenami. Brytyjczyk mocno kontrował w 14. zakręcie, więc w zanadrzu ma więcej czasu, niż pokazuje to aktualnie stoper.

Verstappen dostał cień aerodynamiczny od Tsunody na swoim okrążeniu, ale ma przewagę 0,3 sekundy nad Piastrim i 0,4 sekundy nad Norrisem! Warto jednak zauważyć, że kierowcy McLarena jechali swoje okrążenie na używanych już oponach.

Holender przejechał pierwsze okrążenie w czasie 1:22,295! Co za czas czterokrotnego mistrza świata.

Max Verstappen jedzie jako pierwszy.

Zaczynamy ostatnią i najbardziej interesującą kwalifikacyjną batalię sezonu 2025! Kto zdobędzie pole position?

Verstappen pozostał na drugiej pozycji i nie wyjechał nawet na ostatnie okrążenie, zachowując sobie komplet świeżych opon.

Razem z Włochem odpadli Stroll, Lawson, Sainz i Bearman. Ostatni z nich walczył jak lew do ostatnich chwil o awans do Q3, ale przegrał z dziesiątym Yuki'm Tsunodą o 0,007 sekundy.

Koniec kwalifikacji! Antonelli odpada z kwalifikacji w Q2!

Zagrożeni odpadnięciem są Hadjar, Tsunoda, Antonelli, Bearman i Lawson. Warto jednak wziąć poprawkę na to, że większość z nich pierwsze przejazdy wykonali na używanych miękkich mieszankach opon.

Verstappen poprawił się na kolejnym okrążeniu, ale pozostał na drugiej pozycji za Russellem. Trzeci jest Norris a czwarty Piastri.

Na świeżych oponach wynik Holendra przebił przed chwilą George Russell. Kierowcy McLarena nie przejechali jeszcze szybkich okrążeń.

Kolejni kierowcy kończą swoje okrążenia, ale na razie żaden z nich nie pokonał jeszcze Verstappena.

Max Verstappen z czasem 1:22,912 rozpoczyna drugi segment kwalifikacji.

Rozpoczynamy Q2

Kierowca Ferrari prawdopodobnie ma już dosyć tego sezonu F1 i cieszy się, że przed nim tylko jeden wyścig do przejechania w SF-25.

Hamiltonowi do awansu zabrakło tylko 0,008 sekundy. Razem z nim odpadli Albon, Hulkenberg, Gasly i Colapinto.

Mamy sensację pod koniec pierwszej części kwalifikacji! Lewis Hamilton po dobrym początku po raz kolejny odpada z Q1! To już trzeci taki wynik z rzędu siedmiokrotnego mistrza świata.

Między Piastriego i Norrisa wskoczyli jeszcze Alonso i Leclerc.

Spod topora uciekł Leclerc, który przedostał się ostatecznie do Q2.

Kierowców McLarena przedzielili Max Verstappen i Andrea Kimi Antonelli.

Ależ okrążenie Oscara Piastriego! Australijczyk wyprzedził o ponad 0,5 sekundy Lando Norrisa, który przebił się na czoło tabeli czasów po ostatnim okrążeniu w Q1.

Do końca Q1 mamy mniej niż 5 minut. W strefie eliminacji są Ocon, Albon, Leclerc, Gasly i z usuniętym czasem okrążenia Colapinto.

Dobry czas wykręcił też Hamilton. Brytyjczyk jest na piątym miejscu ze stratą 0,147 sekundy do Russella.

George Russell wykręcił najlepsze okrążenie, ale nad drugim Bearmanem i trzecim Piastrim ma tylko 0,007 oraz 0,008 sekundy przewagi!