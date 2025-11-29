F1 na żywo: Kwalifikacje w Katarze
Kwalifikacje na torze Losail mogą się okazać kluczowe względem wyników niedzielnego wyścigu. Jak pokazał sobotni sprint, wyprzedzanie tutaj nie należy do łatwych. Zapraszamy na relację live z sesji czasowej F1.
Komentarz na żywo
Autor: Kamil Domagalski
Dziękujemy za śledzenie rywalizacji razem z nami i zapraszamy na dalszą część weekendu w Katarze do Motorsport.com
Jutrzejszy start zapowiada się niesamowicie ciekawie. Russell i Verstappen będą ostro walczyć z Norrisem w pierwszym zakręcie wiedząc, że Brytyjczyk raczej musi zagrać w takiej sytuacji bezpiecznie.
Norris popełnił błąd na drugim przejeździe i nie zdołał zacząć kolejnego okrążenia, a Verstappen i Russell nie zdołali pod koniec poprawić wyczynu Norrisa z pierwszego okrążenia.
Max Verstappen zdobył trzecie miejsce, a Russell czwarte.
Koniec! Oscar Piastri zdobył pole position do GP Kataru i wystartuje przed Lando Norrisem!
Do końca sesji zostały 3 minuty, a zawodnicy zaczęli wyjeżdżać już z alei serwisowej.
Czas ponownie zaczął płynąć w Q3, natomiast kierowcy czekają jeszcze w swoich garażach na optymalny czas wyjazdu.
Kwalifikacje zostaną wznowione za jedną minutę.
Mamy przerwane kwalifikacje. Carlos Sainz został wypuszczony na tor z folią przyczepioną do jego tylnej opony, która następnie odpadła z jego koła pod koniec pierwszego sektora.
Charles Leclerc w 15. zakręcie zahaczył o żwir i zaliczył podwójny obrót, przez co zmuszony został do odpuszczenia swojej szybkiej próby.
Russell przebija się między kierowców McLarena a Verstappena.
Verstappen jest trzeci, ale ma ponad 0,4 sekundy straty do Norrisa... McLaren ma niebywale szybki samochód w Katarze.
Lando Norris z czasem 1:19,495 prowadzi, ale tylko 0,035 sekundy przed Piastrim!
Verstappen popełnił błąd w 1. sektorze i odpuścił pierwszy przejazd.
Verstappen będzie pierwszym kierowcą na torze podczas pierwszych przejazdów.
Zaczynamy Q3
Wygląda na to, że faworytem jest Piastri, ale Norris może mu zagrozić przy odpowiednio dobrze przejechanym okrążeniu.
Za 3 minuty rozpocznie się decydująca faza kwalifikacji.
Z zaskakująco dobrym czasem do Q3 dostał się Gasly, który wykrzyczał przez radio, że jest z tego powodu szczęśliwy.
Koniec! Leclerc ledwo przedostał się do Q2, a z kwalifikacjami żegnają się Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto i Albon.
Norris przebił się na drugie miejsce, ale traci do Piastriego 0,2 sekundy. Do końca kwalifikacji została 1 minuta.
Piastri ma przewagę ponad 0,3 sekundy nad drugim Verstappenem, a w strefie eliminacji poza Leclerkiem i Norrisem są Bortoleto, Albon i Lawson.
Ferrari zalicza fatalny weekend w Katarze. Leclerc po pierwszej serii okrążeń jest na P14 i to uwzględniając fakt, że czas Norrisa został usunięty.
Czas Lando Norrisa (był wolniejszy od Verstappena) został usunięty za przekroczenie limitów toru w 10 zakręcie.
Co za okrążenie Piatriego! Australijczyk zszedł poniżej 1 minuty i 20 sekund, pobijając najszybszy czas kiedykolwiek wykręcony na tym torze.
Vertappen przebił czas Brytyjczyka
Na ten moment najszybszy jest Bearman, ale czekamy na najszybszych kierowców.
Zaczynamy Q2
Rozpoczęcie Q2 zostało opóźnione, bo na torze jest rozsypany żwir i porządkowi będą go teraz usuwać z nitki przejazdu.
Brytyjczyk zalicza fatalną końcówkę sezonu i jest tym faktem sfrustrowany. Podczas wywiadu po wczorajszych kwalifikacjach odpowiadał na pytania jednym słowem.