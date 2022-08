14 runda sezonu stanowi również początek serii trzech europejskich wyścigów tydzień po tygodniu. Po wizycie w Belgii królowa sportów motorowych odwiedzi Holandię, a następnie Włochy, miejsca z ogromną tradycją w sporcie motorowym, gdzie autorami dużego widowiska są nie tylko kierowcy ale również tłumy kibiców.

- Spędziłem miniony czas wolny z przyjaciółmi i rodziną. Uprawiałem też sport, ale teraz nadszedł czas na powrót do ścigania - powiedział reprezentant Alfy Romeo, Valtteri Bottas. - Nie mogę już doczekać się tego. Jestem zmotywowany na tę druga część sezonu.

- Lubię ścigać się w Spa, które jest legendarnym torem, gdzie w przeszłości odbywały się imponujące wyścigi. Trzykrotnie stawałem tam na podium - dodał. - Rywalizacja w Belgii często jest nieprzewidywalna i wiele będzie zależało od tego, jak dobrze wykonamy swoją pracę i wykorzystamy każdą nadążającą się szansę. Jesteśmy w stanie włączyć się do walki i sięgnąć po kilka punktów, co stanowiłoby świetne rozpoczęcie serii trzech wyścigów z rzędu.

Bottas zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji kierowców. Jego partner Zhou Guanyu plasuje się na siedemnastej pozycji.

- Miło było odpocząć i zrelaksować się przez kilka tygodni przerwy letniej. Podczas pierwszej części mojego sezonu debiutanckiego musiałem przyswoić wiele rzeczy, więc fajnie, że teraz miałem trochę czasu na przetrawienie tego i naładowanie baterii - powiedział Guanyu. - Teraz jednak jestem gotowy, aby wrócić do kokpitu. W przeszłości ścigałem się w Spa dość często, a także stawałem tu na podium w F2.

- Nie mogę przyjechać do Belgii nie myśląc o Anthoine Hubercie: w ten weekend będę ścigał się również dla niego - podkreślił. - Patrząc natomiast w przyszłość, wchodzę w drugą połowę mojej pierwszej kampanii czując się pewnie i nie mogę doczekać się nadchodzących wyzwań. Nie dodaliśmy żadnych punktów do naszego dorobku w ostatnich wyścigach przed przerwą, ale jestem przekonany, że mamy duże szanse, aby w Belgii powrócić do czołowej dziesiątki.

Alfa Romeo nie punktowała w czterech ostatnich grand prix. Jest szósta w mistrzostwach konstruktorów, 44 oczka za McLarenem, 17 przed Haasem.

Video: Grand Prix Belgii - Przewodnik po torze Spa-Francorchamps