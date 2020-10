Tor Imola w najbliższy weekend będzie gościł trzynastą rundę tegorocznych mistrzostw świata. Ze względu na kwestie logistyczne, harmonogram najbliższego weekendu Formuły 1 skrócono do dwóch dni.

Planowano, że na Grand Prix Emilii-Romanii zostaną wpuszczeni kibice, choć oczywiście w ograniczonej liczbie, z zachowaniem restrykcyjnych środków bezpieczeństwa ze względu na pandemię koronawirusa. Zamierzano wpuścić trzynaście tysięcy osób, w odizolowanych od siebie grupach na terenie toru.

Trzeci tegoroczny wyścig F1 we Włoszech odbędzie się jednak za zamkniętymi drzwiami.

Wynika to z najnowszego dekretu wydanego przez premiera Giuseppe Conte. Jeden z zapisów informuje o zamknięciu we Włoszech obiektów sportowych dla publiczności.

Promotor grand prix - Formula Imola, wraz z władzami, opracowuje już plan zwrotu pieniędzy za zakupione bilety.