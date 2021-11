Cały sezon 2021 jest przepełniony różnymi kontrowersjami na linii Red Bull — Mercedes. Oba zespoły wkroczyły w końcową fazę walki o tytuł, przez co napięcie między członkami zespołów wzrasta.

Walka na torze między Hamiltonem i Verstappenem w zeszłotygodniowym Grand Prix Sao Paulo była kolejnym kontrowersyjnym zdarzeniem, które dolało oliwy do ognia.

Mercedes żądał ponownej analizy incydentu, który miał między dwoma pretendentami do tytułu na torze, natomiast Red Bull oskarża niemiecką ekipę o korzystanie z nielegalnych ulepszeń, które zwiększają prędkość bolidu.

Szefowie obu zespołów przyznali, że nie ma między nimi miłości. Horner dodatkowo stwierdził, że jest to najbardziej upolityczniona walka o tytuł, z jaką kiedykolwiek miał do czynienia jego zespół.

- Nie ma relacji, jest tylko walka. Zamierzamy wyciągnąć maksimum. Ciężko pracowaliśmy, aby dostać się tutaj. Myślę, że to pierwszy raz, kiedy ktoś może przeszkodzić Mercedesowi.

- Ciekawa jest obserwacja tego, jak ludzie reagują pod presją, gdy rzuca im się wyzwanie. To zdecydowanie najbardziej upolityczniona walka o tytuł, w jakiej kiedykolwiek brałem udział. Tak ewoluował ten sport — stwierdził.

Toto Wolff oznajmił, że ma szacunek do Red Bulla za to, jaką drogę przeszli na przestrzeni kilku lat.

- Szanuję Red Bulla za ich możliwości. Pracuje tam wielu wspaniałych ludzi. Oczywiście tak samo jest w Mercedesie. To jest zacięta batalia. Na początku był to boks olimpijski, następnie zawodowy, a teraz to już jest walka MMA, ale dajemy radę cały czas. Nie spodziewajcie się, że się poddamy — podsumował.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool