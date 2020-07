Red Bull Racing nie musi zmieniać składu

Albon jest już trzecim z kierowców, który współpracuje z Verstappenem w Red Bullu, po odejściu Daniela Ricciardo i krótkotrwałej kadencji Pierre’a Gasly’ego.

Żegnający się z Ferrari Sebastian Vettel wskazał, że jest otwarty na powrót do RBR, gdyby dostał taką propozycję od zespołu. Jednak Verstappen, który jest związany z ekipą z Milton Keynes do 2021 roku twierdzi, że nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w składzie, w najbliższym czasie.

- Myślę, że obecnie zespół jest bardzo zadowolony z nas obojga, a mi dobrze współpracuje się z Alexem - powiedział Verstappen. - Jest miłym gościem, ma dobre podejście do wszystkich, radzi sobie z ustawieniami, obydwaj mamy dobry kontakt z ekipą oraz jest szybki.

- Nie sądzę, aby istniał jakiś powód do zmiany. Sądzę, że Christian Horner i Helmut Marko podzielają ten pogląd. Jednak to nie do mnie należy decyzja – dodał.

Verstappen wycofał się z otwierającego sezon Grand Prix Austrii w zeszły weekend, ale miał szansę nawiązać walkę z Mercedesem.

W kwalifikacjach w Q3 stracił nieco ponad pół sekund do najszybszego Valtteriego Bottasa, ale zdaniem Holendra w Grand Prix Styrii, które w ten weekend również odbędzie się na Red Bull Ringu, są w stanie zmniejszyć tę różnicę, jeśli zoptymalizują swoje możliwości.

- Spoglądając na dane, nie ma zbyt wielu zakrętów, w których jesteśmy od nich wolniejsi. W większości jesteśmy nawet szybsi, ale nie byłem zadowolony z balansu samochodu przy pokonywaniu całego łuku – wyjaśnił. - Tutaj trzeba czuć się pewnie w szybkich zakrętach, więc muszę zastanowić się, jak uzyskać lepszy balans. Jestem pewien, że możemy być bliżej. Nie twierdzę, że ich pokonamy. Jednak gdy różnica wyniesie około 0,2s - 0,3s w kwalifikacjach, czeka nas dobra gra podczas wyścigu.