150 milionów dla McLarena

Pandemia koronawirusa i wywołany nią kryzys mocno dotknęły McLaren Group. Straty producenta samochodów sięgnęły w pierwszym kwartale 130 milionów funtów brytyjskich. Marka chciała wdrożyć niezbędny plan refinansowania, wykorzystujący aktywa w postaci infrastruktury w Woking oraz kolekcji historycznych samochodów, jednak idea została zablokowana przez grupę wierzycieli.

Sprawa trafiła do sądu, a McLaren złożył wniosek o jak najszybsze rozstrzygnięcie sporu. Zastrzyk gotówki musiał trafić do Woking przed 17 lipca. W międzyczasie rozpoczęto procedurę uzyskania pożyczki od National Bank of Bahrain. 44 procent udziałów NBB należy do Mumtalakat Holding Company - funduszu, który jest jednocześnie większościowym udziałowcem McLarena i posiada 56 procent akcji.

W poniedziałek Narodowy Bank Bahrajnu wydał oświadczenie, w którym informuje o udzieleniu pożyczki.

Narodowy Bank Bahrajnu niniejszym potwierdza, że podpisano dokumentację i przydzielono wszystkie niezbędne zgody w związku z udzieleniem finansowania w wysokości 150 milionów GBP - brzmi komunikat.