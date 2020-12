23 wyścigi Formuły 1 w sezonie 2021

F1 ujawniła swój prowizoryczny kalendarz na następny sezon, w zeszłym miesiącu, informując o rekordowej liczbie 23 grand prix.

Do przyszłorocznego harmonogramu dodano nowe Grand Prix Arabii Saudyjskiej, nocny wyścig w Dżuddzie będzie przedostatnią rundą sezonu. Natomiast wciąż pozostaje luka w kwietniowym terminie Grand Prix Wietnamu. Uważa się, że to miejsce zajmie jeden z nowych torów, które trafiły do przebudowanego kalendarza 2020.

Światowa Rada Sportów Motorowych ostatecznie ratyfikowała proponowany przez promotora kształt przyszłorocznych mistrzostw.

Sezon rozpocznie się 21 marca w Australii i zakończy 5 grudnia w Abu Zabi.

Kalendarz F1 2021

21 marca GP Australii 28 marca GP Bahrajnu 11 kwietnia GP Chin 25 kwietnia ? 9 maja GP Hiszpanii * 23 maja GP Monako 6 czerwca GP Azerbejdżanu 13 czerwca GP Kanady 27 czerwca GP Francji 4 lipca GP Austrii 18 lipca GP Wielkiej Brytanii 1 sierpnia GP Węgier 29 sierpnia GP Belgii 5 września GP Holandii 12 września GP Włoch 26 września GP Rosji 3 października GP Singapuru 10 października GP Japonii 24 października GP Stanów Zjednoczonych 31 października GP Meksyku 14 listopada GP Sao Paulo 28 listopada GP Arabii Saudyjskiej ** 5 grudnia GP Abu Zabi

* Z zastrzeżeniem zgody promotora

** Z zastrzeżeniem homologacji obwodu w Dżuddzie