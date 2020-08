230 km/h na kapciu

Prowadzący przez praktycznie cały wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, Hamilton nieomal stracił zwycięstwo na ostatnim okrążeniu. W Mercedesie W11 mistrza świata doszło do przebicia lewej przedniej opony. Brytyjczyk posiadał w tym momencie 30 s zapasu nad drugim Maxem Verstappenem.

Przewaga topniała jednak w ekspresowym tempie, więc Hamilton robił co mógł, by uratować trzeci triumf w tegorocznym sezonie. Ostatecznie cel został osiągnięty, choć Holender zbliżył się na 6 s.

Formuła 1 ujawniła, iż Hamilton walcząc o utrzymanie na torze trójkołowego Mercedesa rozpędził się na prostej Hangar do prędkości 230 km/h. Zwykle bolidy osiągają w tym miejscu 300 km/h.

Jazda Brytyjczyka wzbudziła podziw m.in. Rossa Brawna, dyrektora wykonawczego Formuły 1, który określił wyczyn jako oszałamiający.

- Nie miał lewej przedniej opony, a pokonywał zakręty Copse i Stowe przy 130 km/h - napisał Brawn w swoim tradycyjnym podsumowaniu. - Osiągnął 230 km/h na prostej, mając trzy koła i z lewą przednią oponą miotającą się wokół samochodu. Absolutnie oszałamiające.

- Wszystko idealnie ocenił i wygrał o kilka sekund. To kolejny doskonały przykład talentu i odwagi Lewisa.

Kapcia złapał również Valtteri Bottas. Przygoda Fina miała miejsce wcześniej i musiał on zjechać do alei serwisowej po nowe opony. Kosztowało go to drugie miejsce. Strata do Hamiltona urosła po czterech wyścigach do 30 punktów.