30 okrążeń Kubicy

Jadąc samochodem Kimiego Räikkönena, na miękkich oponach Kubica wykręcił 1.07,823. Kolega z Alfa Romeo Racing Orlen, Antonio Giovinazzi zdobył się na 1.06,614, co dało 9 miejsce w sesji.

Na czele widnieje Max Verstappen - na C4 szybszy o 0,256 s od Pierre Gasly'ego. Kolejne pozycje należą do Lewisa Hamiltona, Valtteriego Bottasa, Yukiego Tsunody i Fernando Alonso.

Temperatura powietrza wynosiła 23, asfaltu 44 stopnie. Na drugi trening zapowiedziano deszcz.

Robert Kubica wyjechał jako drugi, korzystając z twardych opon. Carlos Sainz zablokował koło po wyjeździe z pit lane. Pierwsi liderzy dysponowali Pirelli z żółtym paskiem. Valtteri Bottas uzyskał 1.11,006, Lance Stroll 1.10,864, Lando Norris 1.08,865.

Kubica wykonał obrót na zakręcie AMS i wywieszono żółtą flagę. Charles Leclerc przejął P1 (1.08,011). W 5 minucie zmienił go na czele Lewis Hamilton (1.07,809). Max Verstappen, również na C3, poprawił na 1.07,454.

Kubicy zmierzono 1.10,153, a następnie 1.09,504, co dawało 12 lokatę. W 8 minucie Hamilton zszedł do 1.07,056, Verstappen - do 1.06,936 i 1.06,649. Kubica zajmował 18 miejsce po 1.08,902. Alfa z numerem 88 zjechała po 11 okrążeniu.

W 16 minucie Max Verstappen podniósł poprzeczkę na 1.06,581. Pierre Gasly awansował na P2 (1.06,640). Verstappen zdobył się na 1.06,511.

Carlos Sainz wykonał obrót na Niki Lauda Kurve i zatrzymał się tyłem na wyjeździe z pit lane. W 23 minucie wywieszono żółte flagi.

Na początek prób na C4 Lewis Hamilton uzyskał 1.06,390. Fernando Alonso skreślono drugi czas (1.06,475). Alpine nie utrzymało limitu toru na zakręcie Cashback World.

W 28 minucie Kubica wyruszył na C4. Valtteri Bottas przejął P1 (1.06,386). Kubica (1.08,726) zostawił za sobą w wynikach Nikitę Mazepina. W połowie sesji liderował Lewis Hamilton (1.06,332). Mazepin (1.08,081) wyprzedził Kubicę.

W 33 minucie na czele pojawił się Pierre Gasly (1.06,166). Max Verstappen odpowiedział czasem 1.05,910. Valtteri Bottas utanowił rekordy pierwszego i drugiego sektora, ale na Cashback World wyjechał poza tor. Wynik 1.06,155 został skreślony.

Robert Kubica pozostał na 20 miejscu po 1.08,118. Awansował na P19 po 1.07,874, a przed zjazdem poprawił na 1.07,823.

Sergio Pérez kręcił się na Rauch Kurve. W 40 minucie skorzystano z żółtej flagi. Kubica wrócił na jedno okrążenie, a na koniec zaliczył 8 kółek na używanych C4.