31 okrążeń Kubicy

Meksykanin znalazł się na czele klasyfikacji pierwszy raz od Monzy 2018. Max Verstappen, również korzystający z C4, stracił do Péreza 0,096 sekundy. Valtteri Bottas (+0,222) i Lewis Hamilton (+0,253) używali średnio twardych opon.

Robert Kubica otrzymał Alfę Antonio Giovinazziego i zaliczył pięć przejazdów, pokonując 31 okrążeń. Na średnio twardych oponach rezerwowy kierowca Alfa Romeo Racing Orlen uzyskał 18 czas.

Nicholas Latifi przejechał tylko 6 okrążeń z powodu awarii skrzyni biegów. Problem z baterią zatrzymał Kevina Magnussena.

Temperatura powietrza wynosiła 25, asfaltu 42 stopnie. Po minucie Robert Kubica wyjechał na okrążenie instalacyjne. Jack Aitken zastępował George'a Russella w Williamsie.

W 8 minucie Carlos Sainz jako pierwszy uzyskał czas, schodząc na C2 do 1.06,475. Od 13 minuty liderował Alex Albon (1.06,344, 1.06,330). W RB16 zmieniono krawędzie tylnego skrzydła.

W 22 minucie Robert Kubica ponownie wyjechał na tor - na oponach C2, z dużą ilością farby do badań aerodynamicznych. Max Verstappen (C3) zszedł do 1.06,087. Kubica rozpoczął od 1.08,851, co oznaczało P10.

Sebastian Vettel zablokował prawe przednie koło i odwiedził pobocze na Remus Kurve. Verstappen poprawił się na 1.05,867.

W 29 minucie zarządzono VSC. Nicholas Latifi zaparkował Williamsa na trawie przy zakręcie 5. Dwie minuty później czerwona flaga przerwała przejazd Kubicy, który wrócił do boksu po 6 okrążeniach.

Polski kierowca wznowił jazdy po zielonej fladze w 34 minucie - i widniał na P16 po 1.08,311. Umożliwiono dłuższe korzystanie z dodatkowego kompletu opon. Max Verstappen podniósł poprzeczkę na 1.05,856 i 1.05,760. Kubica zszedł do 1.07,977, zjeżdżając po 5 okrążeniach.

Charles Leclerc, sprawdzający nowe przednie skrzydło, podłogę i dyfuzor, na C4 uzyskał drugi czas - 1.05,837. Od 51 minuty otwierał klasyfikację Valtteri Bottas (1.05,381 na C3). Lewis Hamilton przebił wynikiem 1.05,208.

Lance Stroll przedzielił Mercedesy (1.05,211 na C4), ale czas Kanadyjczyka został skreślony w ramach kary za wyjazd poza tor na ostatnim zakręcie.

W 52 minucie Robert Kubica rozpoczął przejazd na 9 okrążeń na oponach C3. Po 1.06,797 awansował na 15 miejsce. Lewis Hamilton poprawił się na 1.05,120. Sergio Pérez na C4 uzyskał 1.04,867. Valtteri Bottas ustanowił rekord drugiego sektora w drodze po 1.05,089.

Sebastian Vettel również sprawdził nową podłogę. Max Verstappen został wiceliderem po 1.04,963 (C4). Dziesięć minut przed końcem Robert Kubica jeszcze raz pojawił się na torze. Valtteri Bottas poinformował, że coś leży w kokpicie przy jego prawej stopie - i w boksie wysiadł z W11.

Trzy minuty przed końcem ukazała się żółta flaga. Daniił Kwiat wykonał obrót na Remus Kurve.