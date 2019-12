32% nachylenia zakrętu w Zandvoort

GP Holandii wraca do kalendarza F1 i organizatorzy byli zmuszeni do przebudowania ostatniego zakrętu, by spełnić wymogi bezpieczeństwa. Oznacza to jednocześnie, że będzie on pochylony o 32%, a różnica wysokości między jego górną a dolną częścią wyniesie cztery metry. Stromizna zakrętu będzie dwa razy większa od tej znanej z toru Indianapolis, która sprawiła problemy użytkownikom opon Michelin w 2005 roku. Wówczas w ramach protestu wszyscy kierowcy korzystający z ogumienia francuskiej marki zjechali z toru po okrążeniu formującym, a w wyścigu wzięły udział tylko trzy zespoły.

- Jedyne, co możemy zrobić, to zwiększyć początkowe ciśnienie. Jeśli spojrzymy na przepisy, jesteśmy zobowiązani do zachowania tej samej konstrukcji i specyfikacji opon przez cały rok, więc nie możemy zaprojektować nowego ogumienia i konkretnego modelu na Zandvoort. Jedyną możliwością, jaką mamy jest próba zarządzania ciśnieniami - mówił Mario Isola.

Pirelli pozyskało już dane dotyczących planowanych zmian i przeprowadziło symulacje dotyczące dodatkowych obciążeń: - Przeprowadziliśmy symulację na całkowicie płaskim torze i z zastosowaniem różnic wysokości, dzięki czemu widać różnicę pod względem obciążenia opony. Teraz przeprowadzimy właściwe dochodzenie, musimy otrzymać symulacje od zespołów, a następnie będziemy w stanie określić ciśnienia.