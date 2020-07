89 pole position Hamiltona

Mistrz świata pokonał w Q3 Maxa Verstappena o 1,216 sekundy. W trakcie decydującego okrążenia Max popełnił błąd na Red Bull Mobile - i trzeci raz z rzędu rozpocznie wyścig na tym torze z P2.

Drugi rząd utworzą Carlos Sainz i Valtteri Bottas, trzeci - Esteban Ocon i Alex Albon. Lando Norris, szósty w kwalifikacjach, po karze ustawi McLarena o trzy miejsca niżej.

Charles Leclerc nie zdołał awansować do Q3. Sebastian Vettel okazał się lepszy o jedną pozycję. Czterokrotny mistrz świata zamknął klasyfikację Q3.

Deszcz nasilił się trzy minuty przed zakończeniem Q2. Top 10 utworzyli Hamilton (1.17,825), Verstappen (1.17,938), Norris (1.18,448), Bottas (1.18,657), Ocon (1.18,764), Sainz (1.18,836), Albon (1.19,014), Gasly (1.19,209), Ricciardo (1.19,229) i Vettel (1.19,545).

Charlesowi Leclercowi zabrakło do awansu 83 tysięcznych. George Russell stracił do Leclerca 0,008 sekundy. Dwunaste miejsce w kwalifikacjach to życiowy wynik kierowcy Williamsa. Lance Stroll popełnił błąd na ostatnim zakręcie. Zamknęli piętnastkę Daniił Kwiat i Kevin Magnussen.

W Q3 mocno padało. Max Verstappen prowadził po 1.21,800 i 1.21,570. Lewis Hamilton zszedł do 1.21,272. Valtteri Bottas przebił czasem 1.21,036.

4,5 minuty przed końcem Hamilton wykręcił 1.20,649. Dwie minuty przed flagą w szachownicę Verstappen zdobył się na 1.20,489. Odpowiedź Hamiltona brzmiała 1.19,702. Po upływie czasu Verstappen poprawił się w pierwszym i drugim sektorze, ale wyjechał poza tor na ostatnim zakręcie. Hamilton podniósł poprzeczkę na 1.19,273.