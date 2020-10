Daniel Riccardo zajął trzecie miejsce w wyścigu na Nurburgringu, zapewniając Renault pierwsze podium w F1 od 2011 roku. Sam Australijczyk ostatni raz był w pierwszej trójce podczas Grand Prix Monako 2018. Przyznał, że trochę zapomniał, jak smakuje taki wynik.

- To się nie zdarzyło od dawna! - powiedział Riccardo. - Mam wrażenie, że to moje pierwsze podium. Od ostatniego minęło już dwa i pół roku, więc uczucie jest bardzo przyjemne. Jestem bardzo szczęśliwy. Wszyscy czekaliśmy na to od dawna.

Wcześniej w tym sezonie Riccardo zakładał się z szefem Renault Cyrilem Abitboulem, że gdyby Australijczyk zapewnił ekipie podium, jego szef zrobi sobie tatuaż. Daniel ma wybrać wzór.

Po ukończeniu GP Eifelu Riccardo potwierdził zamiar realizacji tego planu: - To prawda, zrobimy to! Teraz muszę pomyśleć. Prawdopodobnie grafika będzie jakoś ze mną związana, ale dodamy też odrobinę Niemiec, bo tutaj osiągnęliśmy wynik. Trzeba będzie to odnotować na tatuażu.