Abiteboul dziękuje Hulkenbergowi

- Wkład Nico odegrał kluczową rolę w naszej odbudowie i postępie. Wykorzystaliśmy jego doświadczenie i zdolność do osiągania dobrych wyników. Odegrał ważną rolę w podróży Renault w Formule 1. Chcemy mieć pewność, że zakończymy współpracę z najlepszym możliwym rezultatem - mówił Abiteboul.

Wydaje się, że Hulkenberg nie znajdzie miejsca w stawce w 2020 roku. Wolna pozostaje jedynie posada w Williamsie, które najprawdopodobniej zajmie Nicolas Latifi. Odkładając jednak na bok swoje rozczarowanie z tego faktu, Hulkenberg wyjawił, że dobrze bawił się z Renault. Niemiec był o krok od wywalczenia swojego pierwszego podium w tegorocznym GP Niemiec.

- To były trzy pamiętne lata w Renault dla mnie. Były wzloty i upadki, ale podobało mi się jako kierowcy. Mieliśmy świetne wyniki i kilka bliskich momentów, o których będę pamiętać bardzo długo. Mamy jeszcze jeden wyścig do zaliczenia i dam z siebie wszystko, by uzyskać jak najlepszy wynik - komentował Hulkenberg.

Francuska marka nie ma już szans na wywalczenie czwartego miejsca w stawce, ale musi uważać na Toro Rosso, które traci do Renault osiem punktów.