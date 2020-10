Francuski kierowca obecnie zajmuje dwunaste miejsce w mistrzostwach. Ma 36 punktów na koncie, podczas gdy jego kolega zespołowy Daniel Ricciardo jest czwarty i zdobył już 78 punktów.

Ocon owszem miał techniczne problemy w trzech wyścigach. W GP Eifelu np. zatrzymała go awaria hydrauliki.

Jednak w kwalifikacjach miał kłopoty z nawiązaniem do tempa Ricciardo, a wyścigi regularnie kończył za Australijczykiem.

- Myślę, że musi postępować tak, jak do tej pory, choć nie udało mu się ukończyć kilku wyścigów. Nie miał jednak na to bezpośredniego wpływu - powiedział Abiteboul. - Wciąż nie wiemy co się stało z hamulcami w Mugello.

- Natomiast powiedzmy sobie jasno. Monza była trudna. To był mały reset Estebana jeśli chodzi o sposób w jaki wszyscy razem pracujemy. Sporo dyskutowaliśmy. Ciężko pracował jego inżynier Mark Slade, który już nie jest tu nowy, przeprowadzając go przez wszystko krok po kroku.

- Uważam, że nadal musi być bardzo pragmatyczny w tej sytuacji, która nie jest katastrofą - dodał.

Przyznaje, że Ocon ma trudnego rywala w osobie kolegi zespołowego.

- Szczerze mówiąc, gdyby nie awarie, byłby niedaleko za Danielem. Jednak nigdy nie jeździł z tak mocnym partnerem. Oczywiście miał dobrych kolegów zespołowych, szczególnie Sergio Pereza, ale Daniel jest bardziej konkurencyjny.

- Powinien wyznaczać sobie realne cele, ale też przyjrzeć się obecnym występom, których nie powinien się wstydzić. Niech buduje pewność siebie, ale również umiejętność bycia cierpliwym. Czasami wielu młodych kierowców jest w gorącej wodzie kąpanych, co prowadzi do drobnych błędów, ale da się to naprawić. Przy wsparciu zespołu zostanie to uporządkowane - zakończył.