Mercedes stawił się w Abu Zabi podbudowany brazylijskim zwycięstwem. Szybko stało się jednak jasne, że o powtórkę będzie trudno. Lewis Hamilton zakwalifikował się z piątym czasem, a George Russell ruszał obok swojego kolegi.

Hamilton wyścigu nie ukończył, a Russell najpierw spadł za Lando Norrisa, a następnie wyjechał ze stanowiska serwisowego wprost pod koła McLarena i musiał przy kolejnej okazji odbyć karę 5 sekund. Ostatecznie finiszował jako piąty.

- To było dla nas jak sprawdzenie aktualnej rzeczywistości - przyznał Russell. - I było to potrzebne. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż mamy dużo do zrobienia, jeśli chcemy walczyć z Red Bullem w przyszłym sezonie.

- Na pewno mamy samochód o ogromnym potencjale, jednak okno jego osiągów jest niestety zbyt wąskie. I te osiągi się zmieniają. Widzieliśmy zwyżkę w Budapeszcie, Brazylii, Meksyku i Singapurze oraz takie występy jak tutaj, na Monzy czy w Spa. Te wahania są zbyt duże.

Na Yas Marina Circuit Mercedesowi ponownie dokuczało zjawisko podskakiwania.

- Wydaje mi się, że nie byliśmy jedynym zespołem, który cierpiał w tym roku z powodu podskakiwania. W tym względzie zmiany wprowadzone przez FIA i podniesienie krawędzi podłogi powinno pomóc.

- Podskakiwanie przyczynia się do większego zmęczenia. Już zapomniałem jak to jest jeździć samochodem podskakującym na prostej i trochę w zakrętach. Będę się więc cieszył, gdy pojawię się w Bahrajnie i tego zjawiska nie będzie.

Zwycięstwo w Brazylii - pierwsze w F1 - cieszy Russella, ale twardo stąpa on po ziemi i zdaje sobie sprawę, że przed Mercedesem wiele pracy, by móc walczyć o tytuł.

- Jestem niesamowicie dumny z tego, co osiągnęliśmy w zeszłym tygodniu, ale jestem tutaj, by spróbować powalczyć o mistrzostwo świata. Przed nami długa droga. Na pewno dobrze jest [to zwycięstwo] odhaczyć, ale z drugiej strony jesteś tak dobry, jak twój ostatni wyścig, a ten był tutaj, w Abu Zabi. Finiszowaliśmy tutaj na piątej pozycji.

- Skończyłem czwarty w mistrzostwach. Będę z dumą wspominał ten sezon, pamiętając jednocześnie, że jest wiele do poprawy, jeśli chce się walczyć z Maxem.

