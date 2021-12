Abu Zabi zostało włączone do kalendarza F1 po raz pierwszy w 2009 roku. Począwszy od sezonu 2014 na sztucznie wybudowanej wyspie Yas rozgrywana jest ostatnia runda czempionatu.

W przededniu rozpoczęcia wyścigowego weekendu poinformowano, że Formuła 1 będzie odwiedzać Abu Zabi przez dziewięć kolejnych lat, aż do 2030 roku włącznie. Co więcej, na mocy kontraktu organizatorzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich są pewni, że to u nich odbywać się będzie każdorazowo ostatnia runda sezonu.

- Cieszymy się, mogąc potwierdzić, że na mocy nowego porozumienia będziemy ścigać się w Abu Zabi do 2030 roku - przekazał Stefano Domenicali, dyrektor generalny F1. - Nie możemy się już doczekać tegorocznego finału, kiedy dopiszemy kolejny rozdział do historii Formuły 1.

- Promotor ADMM [Abu Dhabi Motorsport Management] zawsze stwarza tutaj niesamowite show na koniec sezonu i biorąc pod uwagę zmiany dokonane w celu poprawy ścigania na Yas Marina Circuit, jesteśmy podekscytowani kolejnymi latami rywalizacji w tym miejscu.

Przed ostatnią rundą sezonu 2021, Max Verstappen i Lewis Hamilton zrównali się punktami. Obaj rywale mają po 369,5 oczka. Liderem pozostał Holender ze względu na większą liczbę zwycięstw odniesionych podczas bieżących rozgrywek.

Pierwszy trening ruszy jutro o godzinie 10:30 polskiego czasu.