McLaren Racing zatrudnił głównego aerodynamika Astona Martina - Mariano Alperina, w ramach agresywnej rekrutacji, która ma na celu poprawę pozycji brytyjskiej stajni w stawce Formuły 1.

W zeszłym tygodniu ekipa z Woking poinformowała o dużej restrukturyzacji działu technicznego, w wyniku której odszedł jego dotychczasowy dyrektor James Key. Potwierdzono również zatrudnienie Davida Sancheza. Francuz po rozstaniu z Ferrari i tzw. urlopie ogrodniczym, rozpocznie pracę dla nich w 2024 roku.

McLaren dąży do pozyskania kolejnych inżynierów najwyższej klasy. Po przeprowadzeniu zimą kompleksowego przeglądu swojej organizacji, jednym z wniosków było to, że dział aerodynamiczny nie jest tak dobry, jak powinien być, aby sprostać ambicjom awansu w górę stawki mistrzostw świata.

Motorsport.com dowiedział się, że proces rozbudowy departamentu aero doprowadził do zawarcia umów z 15 osobami - część już rozpoczęła pracę, a niektórzy muszą odczekać wspomniany, przymusowy urlop zanim będą mogli podjąć się swoich nowych obowiązków służbowych.

Zrozumiałe jest, że wśród pracowników wyższego szczebla są osoby z wielu czołowych formacji, w tym z Ferrari, Red Bulla i Astona Martina.

Jedną z kluczowych, nowych postaci jest Alperin, który działał jako szef sektora aero i analiz w Astonie Martinie. Odegrał istotną rolę w transformacji zespołu brytyjskiego producenta, który jest obecnie najbliższym rywalem Red Bulla w F1.

Alperin pracował w AGS i Minardi, zanim dołączył do British American Racing i ostatecznie został szefem aerodynamiki w Hondzie w latach 2006-2007. Potem przewodził oddziałowi rozwoju aero w Sauberze od 2008 do 2019 roku, a następnie trafił do wspomnianego Astona Martina.

W ramach przekształcenia struktur McLarena powołano sztab, któremu przewodzą Sanchez (koncepcja samochodu), Peter Prodromou (aerodynamika) i Neil Houldey (inżynieria i projektowanie). Trio będzie podlegać bezpośrednio dyrektorowi zespołu Andrei Stelli.

