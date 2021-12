Jack Aitken wszedł do juniorskiego programu Williamsa w 2020 roku i pod koniec tego samego sezonu dostał możliwość debiutu w grand prix.

To on zasiadł za kierownicą FW43, gdy na przedostatnią rundę mistrzostw F1 George Russell został zaproszony do Mercedesa, aby zastąpić niedysponowanego Lewisa Hamiltona. Aitken finiszował wówczas w Grand Prix Sakhiru na szesnastej pozycji.

Następnie wziął udział w testach debiutantów z Williamsem w Abu Zabi, ale od tego czasu nie jeździł samochodami F1. Ponadto latem tego roku 26-letni zawodnik trafił do szpitala po poważnym wypadku, do którego doszło podczas 24-godzinnego wyścigu w Spa.

Teraz poinformowano, że weźmie udział w pierwszym treningu przed Grand Prix Abu Zabi, ponownie przejmując bolid Russella.

- Każda okazja, aby zasiąść za kierownicą Williamsa, jest dla mnie wyjątkowym przeżyciem i bardzo się cieszę, że mogę wrócić na tor - powiedział Aitken. - W tym sezonie zespołowi udało się kilkakrotnie osiągnąć dobre wyniki, a ja spędziłem cały rok pracując w symulatorze nad rozwojem FW43B więc dokładnie wiem, czego oczekiwać od samochodu na torze.

Dla Russella nadchodzące Grand Prix będzie ostatnim w składzie Williamsa. Brytyjczyk przechodzi do Mercedesa w miejsce Valtteriego Bottasa.

