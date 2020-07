24-latek przejmie bolid George’a Russella podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Styrii.

Aitken dołączył do Williamsa jako rezerwowy na sezon 2020, po czterech latach współpracy z Renault. Miał okazję uczestniczyć w testach w trakcie sezonu w 2018 i 2019 roku.

Dave Robson z Williamsa przekazał: - Jeśli pozwali na to pogoda, będzie to rzadka okazja do przetestowania alternatywnych rozwiązań na pełnym dystansie wyścigu. W piątek damy Aitkenowi pierwszą możliwość jazdy w FW43 George'a podczas pierwszego treningu. Jack ciężko pracował z inżynierami w Grove i nie możemy się doczekać współpracy z nim na torze, gdy będziemy kontynuować nasz intensywny program testów.

Dla Russella nie będzie to duża strata, ponieważ już ma na koncie pełny weekend wyścigowy na Red Bull Ringu. Natomiast dla kierowcy rezerwowego będzie to dobry trening, gdyby zaszła potrzeba zastąpienia któregoś z regularnych zawodników przypadku zarażenia koronawirusem.