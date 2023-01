W Akademii Ferrari zaprezentowano dwie nowe twarze. Należą do nich Tuukka Taponen z Finlandii oraz Aurelia Nobels z Brazylii, zwyciężczyni programu FIA Girls on Track Rising Stars. Ta dwójka będzie rywalizować w Formule 4 wraz z Jamesem Whartonem, który pozostaje w Ferrari Driver Academy.

17-letni Rafael Camara i 18-letnia Maya Weug zrobią krok naprzód w swojej karierze i wezmą udział w rozgrywkach serii FRECA. Obecny mistrz tej serii, Dino Beganovic, awansuje do Formuły 3, pozostając w Premie z celem, aby od razu walczyć o mistrzostwo.

Obaj pretendenci do tytułu F3 z 2022 roku, Oliver Bearman i Arthur Leclerc, zadebiutują w Formule 2. 17-letni Bearman zostanie w Premie, a 22-letni Leclerc przejdzie do DAMS.

- Początek nowego roku to zawsze wyjątkowy moment. Dobrze jest ponownie spotkać się z naszymi obecnymi juniorami, a jeszcze bardziej wyjątkowe jest otwarcie drzwi dla nowych kierowców. To będzie wymagający sezon, ponieważ siedmioro z nich będzie debiutantami w swojej kategorii. Szczególne powitanie kierujemy do naszych nowicjuszy, Aurelii Nobels i Tuukki Taponena, ostatnich absolwentów programu - powiedział Marco Matassa, szef Akademii Ferrari.

- W 2022 roku zdobywaliśmy tytuły i jesteśmy gotowi zrobić wszystko, inwestując w obiekty i personel, który oddamy do dyspozycji naszych juniorów, aby im pomagać i wspierać w uzyskiwaniu dobrych wyników. Aurelia dołącza do nas z programu, który prowadzimy z FIA. Tuukka był najwybitniejszym kierowcą z grupy, która przyjechała do Maranello na trzecią edycję światowych finałów FDA Scouting - dodał Matassa.