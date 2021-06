Albon stracił swoje miejsce w F1 po zakończeniu sezonu 2020. Taj nie spełnił oczekiwań szefów Red Bull Racing i zmienił go Sergio Perez. 25-latek pozostał jednak pod skrzydłami austriackiego koncernu. W F1 pełni rolę rezerwowego, jednocześnie reprezentując Red Bulla w DTM.

Perez wygrał Grand Prix Azerbejdżanu i po tamtym triumfie docenił pracę Albona. Meksykanin podkreślił niezwykłą otwartość swojego poprzednika.

- Alex wkłada tak wiele wysiłku w pracę w symulatorze i z inżynierami - mówił Perez. - Gdy tutaj dołączyłem, nie spodziewałem się, że będzie tak otwarty i wyjaśni mi działanie samochodu.

Z kolei Albon - choć docenia słowa zespołowego kolegi - przyznaje, że wypełnia po prostu swoje obowiązki.

- Nie potrzebuję specjalnego uznania, ponieważ wiem, jaka jest moja rola w zespole - stwierdził na łamach La Gazzetta dello Sport. - To, co robię jest ważne i zdaję sobie z tego sprawę.

- Kocham to i daję z siebie 110 procent każdego dnia. Gdyby tak nie było, nie miałbym szans na powrót.

Jadący Ferrari z AF Corse, Albon ukończył swoje dwa pierwsze wyścigi w DTM na czwartym i siódmym miejscu.

- Jazda samochodem GT3 jest fajna, choć auto ma mniejszą siłę docisku i przyczepność niż te, do których jestem przyzwyczajony. Ogólnie rzecz biorąc, moje wrażenia są całkiem dobre. Jasne jest, że nawet z moim doświadczeniem czuję się w tej serii jak debiutant. Rywalizuję z kierowcami, którzy są w GT od lat.

- Nie jest też tajemnicą, że moim celem jest powrót do F1. Oczywiście, chciałbym wygrywać wszędzie, gdzie startuję i [DTM] nie jest wyjątkiem. Mimo że moje życie się zmieniło, nie rozstałem się z Red Bullem. Nadal aktywnie biorę udział w tym, co dzieje się w Milton Keynes i na torach.

- Robię wszystko, co w mojej mocy, by wrócić do F1. W tym roku mam okazję obserwować wszystko z boku i będzie to pomocne, jeśli dostanę szansę powrotu - zapowiedział Alex Albon.