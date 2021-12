Zesłany przez Red Bulla na ławkę rezerwowych, Albon wróci w sezonie 2022 do stawki Formuły 1. Taj otrzymał wyścigowy fotel w Williamsie, zwolniony przez Russella.

Russell zadebiutował w F1 w 2019 roku i trzy sezony spędził w Grove. Formą - zwłaszcza w kwalifikacjach - imponował przede wszystkim podczas niedawno zakończonej kampanii, nierzadko uzyskując wyniki ponad to, do czego zdolny był samochód.

Chociaż w Williamsie zdają sobie sprawę, iż zastąpić Russella nie będzie łatwo, Capito jest przekonany, że Albon może sprostać temu wyzwaniu.

- Sądzę, że tracimy lidera, który dorastał do tej roli trzy lata - powiedział Capito w rozmowie z serwisem GPFans. - Jest tak silną osobowością i tak fantastycznym kierowcą, że będzie liderem każdego zespołu, dla którego kiedykolwiek będzie jeździł. Być może nie od razu, ale on dorasta do tej roli i świetnie się w niej odnajduje.

- Jest świetnym wyznacznikiem dla każdego szefa, pomagając w rozwoju zespołu. Jestem przekonany, że tracimy lidera, ale mam równie dużą pewność, iż w osobie Alexa zyskujemy dobrego kierowcę, który może dorosnąć do takiej samej roli.

Kandydatów do zastąpienia Russella było wielu, jednak Albon wyróżniał się odpowiednią etyką pracy.

- Myśli o zespole. Sądzę, że jeśli jesteś kierowcą Formuły 1, musisz mieć duże ego. Jednak u niego jest to dobrze wyważone. Jest bardzo zainteresowany i głodny ścigania. Wydaje mi się, że jego osobowość pasuje do rodziny Williamsa.

- Sądzę, że Williams może wydobyć z niego to, co najlepsze - podsumował Jost Capito.