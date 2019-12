Albon może chodzić z podniesioną głową

Taj zaliczył jeden z najlepszych wyścigów w karierze, ale na przedostatnim okrążeniu GP Brazylii zaliczył kontakt z Lewisem Hamiltonem i spadł z drugiego na czternaste miejsce. Brytyjczyk za ten incydent otrzymał po wyścigu pięciosekundową karę.

- To była wielka strata dla Alexa. Zaliczył świetny wyścig, a niektóre jego wyprzedzania, zwłaszcza Sebastiana po wznowieniu rywalizacji, były znakomite. Wyglądał jak mistrz świata i wielka szkoda, że stracił podium na przedostatnim okrążeniu. Lewis oczywiście przyznał się do winy i przeprosił, ale to nie odzyska podium dla Alexa. Może jednak chodzić z wysoko podniesioną głową. Nie zdobył trofeum, ale zaimponował całemu zespołowi swoimi wynikami i to zachęcające na przyszły rok - mówił Horner.

Albon w tym roku pierwszy raz miał okazję poprowadzić auto F1 i w pierwszej części sezonu zaprezentował się na tyle dobrze, że Red Bull postanowił awansować go z ekipy Toro Rosso kosztem Pierre'a Gasly'ego. Taj będzie bronił barw Red Bulla również w sezonie 2020.

- To dobre dla wszystkich. Ścigał się koło w koło z Hamiltonem, Vettelem i Ferrari. Robi wielkie postępy. Mogliśmy mieć trzy samochody Red Bulla na podium, więc to wielka szkoda, ale jak mówiłem, zrobił wrażenie na całym zespole - zakończył Horner.