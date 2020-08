Albon musi zrozumieć RB16

Albon, promowany do Red Bulla w połowie ubiegłego sezonu, wciąż nie może dorównać osiągom Maxa Verstappena. Początek tegorocznej, opóźnionej przez pandemię koronawirusa rywalizacji pełen jest wahań formy. Taj słabiej spisuje się w kwalifikacjach i potem musi odrabiać straty na długim dystansie. Podobnie było w czasie Grand Prix 70-lecia. 24-latek ruszał z dziewiątego pola, a finiszował w pierwszej piątce, choć został spowolniony przez wczesny postój w alei serwisowej.

- Samochód był naprawdę dobry - powiedział Albon. - Na początku miałem trochę problemów, żeby się przebić, ale gdy złapaliśmy rytm, pojawiło się tempo i mieliśmy czas, aby wyprzedzać innych jednego po drugim.

- Bolid był dziś niesamowity. Szczerze mówiąc, musimy zrozumieć dlaczego było tak dobrze jedynie w niedzielę, a nie również w sobotę - zastanawiał się Albon.

Wsparcie Albonowi okazał Christian Horner, szef zespołu RBR, mówiąc, iż ekipa musi poprawić właściwości jezdne samochodu przy niskim obciążeniu paliwem. Dzięki temu Taj mógłby poprawić swoje kwalifikacyjne statystyki.

- Alex nie ma spokojnych niedziel - powiedział Horner. - Jego jazda była wspaniała, podobnie jak niektóre manewry po zewnętrznych w Copse oraz sektorach pierwszym i drugim. Sądzę, że przejechał świetne grand prix.

- Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby przy takim tempie wystartował czwarty lub piąty. Samochód musi spisywać się lepiej w kwalifikacjach i myślę, że to nadejdzie. Nie mam co do tego wątpliwości - zapowiedział Christian Horner.