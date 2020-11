Taj nie radzi sobie zbyt dobrze za kierownicą samochodu ekipy Red Bull Racing. Nie jest w stanie nawiązać do tempa kolegi zespołowego, Maxa Verstappena.

W ostatnich dniach, przed Grand Prix Turcji, bierze natomiast udział w kręceniu reklamy marki odzieżowej AlphaTauri, wraz z Pierre Gaslym. To automatycznie wywołało spekulacje, że może wrócić do ekipy z Faenzy, dla której jeździł w 2019 roku.

- Nie, nie zgodziłbym się na powrót Alpha Tauri - cytuje Albona portal Tercer Equipo. - To marzenie każdego kierowcy, aby ścigać się w zespole na najwyższym poziomie, a taką ekipą jest dla mnie Red Bull. Moim zamiarem jest kontynuacja (współpracy z nimi).

Red Bull stara się wspierać swojego kierowcę. Jednak na około pojawia się wiele słów krytyki pod jego adresem.

Jacques Villeneuve opisuje Albona jako „drugiego najgorszego kierowcę, jakiego kiedykolwiek miał Red Bull”.

Albon stara się ignorować tego rodzaju komentarze.

- Zawsze są dyskusje i plotki, ale ostatecznie to nie zmieni tego, co robię na torze - powiedział. - Wiem, że jeśli skupię się na uzyskiwaniu dobrych wyników, przestaną tak dużo mówić. W każdym razie takie rzeczy zawsze zdarzają się w F1. Wiem, jakie są moje zadania, na tym się skupiam i to jest dla mnie ważne.

Jeśli Red Bull Racing nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z Albonem, z jego miejscem wiązani są Max Verstappen i Sergio Perez.