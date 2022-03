Albon spędził półtora sezonu u boku obecnego mistrza w ekipie Red Bull Racing. Tajlandczyk zastąpił w połowie 2019 roku Pierre'a Gasly'ego, jednak stracił swoje miejsce na rzecz Sergio Pereza po zakończeniu sezonu 2020.

To nie był koniec współpracy 25-latka z Red Bullem. Alex Albon kontynuował pracę, jako kierowca testowy i rezerwowy zespołu z Milton Keynes przez cały 2021 rok. Dzięki temu nowy nabytek Williamsa mógł się wiele nauczyć od Maxa Verstappena.

- Max jest bardzo szczery i bezpośredni. Można powiedzieć, że jest prawdziwym Holendrem - stwierdził Albon.

Syn Josa Verstappena jest postrzegany za bardzo pewnego siebie kierowcę, co niewątpliwie pomogło mu w zdobyciu pierwszego tytułu mistrzowskiego. Zawodnik z Tajlandii wyjaśnił, że ludzie często mylą pewność siebie holenderskiego kierowcy z zarozumiałością.

- Jest pewny siebie, ale na pewno nie arogancki. On po prostu ma zaufanie do tego, co robi.

Byli partnerzy z zespołu również spędzają czas poza padokiem, często grając w gry komputerowe.

- Mamy świetny kontakt ze sobą. On kocha gry, ja również. To w rzeczywistości zwyczajny facet, co wielu mogłoby zaskoczyć - podsumował 25-latek.