Wyrostek zaczął dokuczać Albonowi w trakcie wyścigowego weekendu z Grand Prix Włoch. Taj musiał od razu udać się do szpitala i przejść zabieg chirurgiczny. Po nim pojawiły się komplikacje związane z niewydolnością oddechową.

Albon wrócił do rywalizacji trzy tygodnie później w Singapurze i musiał zmierzyć się z jednym z najbardziej wymagających - z powodu temperatury i wilgotności - wyścigów w kalendarzu. Sam wtedy przyznał, że nie odczuwa bólu, ale w formie jest „najlepszej, w jakiej w danych okolicznościach mógł być”.

Z kolei pytany przez Motorsport.com po finale sezonu w Abu Zabi czy doszedł do pełnej formy, odparł:

- Powiedziałbym, że potrzebuję zimy, by być w 100-procentowej formie - powiedział kierowca Williamsa. - Do tej pory nie mieliśmy czasu na właściwy trening i dojście do pełnej dyspozycji. Patrząc realistycznie, Singapur był bardzo trudny, w Japonii forma była na poziomie 75 procent. Później było już lepiej.

Albon trzykrotnie meldował się w tym sezonie w punktowanej dziesiątce. Żałuje jednak absencji w Grand Prix Włoch. Uważa, że szybki tor Monza służył charakterystyce tegorocznego Williamsa FW44. Potwierdza to świetny występ Nycka de Vriesa. Holender zastąpił Albona i w debiucie zajął dziewiąte miejsce. Dzięki temu ponownie zwrócił uwagę szefów zespołów i trafił do AlphaTauri.

- Czuję, że bycie zdrowym w Monzy było największą szansą na punkty. Poza Monzą, nie wiem. Wydaje mi się, że kiedy była okazja na punkty, zdobywaliśmy je. Niestety, taka była sytuacja w tym roku. Gdy wszystko robiliśmy dobrze i mieliśmy też trochę szczęścia, punktowaliśmy.

- Nie chcemy, by tak samo było w przyszłym sezonie. Będziemy ciężko pracować, spróbujemy rozwiązać problemy z balansem, które nam w tym roku doskwierały. Czuję, że jako zespół dobrze wykorzystujemy nadarzające się okazje. Mam wrażenie, iż to pokazuje, że działamy we właściwy sposób. Jeśli samochód będzie lepszy, możliwości będzie więcej i dzięki temu zdobędziemy więcej punktów.